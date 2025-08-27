edición general
La etapa vital más 'triste' ya no es la mediana edad: es la juventud

Durante años se ha pensado que al llegar a la mediana edad las personas atraviesan una especie de crisis existencial en la que se cuestionan aspectos de su identidad, sienten niveles altos de estrés, les agobia la monotonía e incluso, en algunos casos, pueden llegar a la depresión. Sin embargo, estudios recientes señalan que esta realidad está cambiando y que la etapa vital más triste ya no es la mediana edad, sino que es la juventud. ¿Qué ha producido este cambio?

Imag0 #5 Imag0
Triste = probre.
Dragstat #7 Dragstat
#5 + creer que iban a tener un plan de vida al menos igual o mejor que el de sus padres y haberse dado cuenta de que no va a ser asi a pesar de tantos avances.
OCLuis #1 OCLuis
Juas! Pues ya veréis cuando esos jóvenes lleguen a viejos, que llegarán, como todos. :-D
#2 EISev
#1 con el aumento de los suicidios todos, todos, no
#3 kaos_subversivo
La juventud es una enfermedad que se cura con la edad :troll:
ostiayajoder #4 ostiayajoder
La juventud la etapa mas triste????

Eso solo lo pueden pensar jovenes, sinceramente.

Ya creceran y estaran igual de jodidos y con .enos energia y mas responsabilidades...

Q se emborrachen y se vayan a follar por ahi, q es lo q tienen q hacer.
#6 EISev
#4 leí la encuesta en Economist, es un cambio de tendencia

www.economist.com/science-and-technology/2025/08/27/the-middle-aged-ar

En los boomers la felicidad hizo una U, alta en la juventud, baja en la adultez y remonta con la jubilación y la independencia de los hijos, la llegada de los nietos etc

La generación X apunta algo similar pero los datos de Gen Z dicen que son mucho más infelices que generaciones pasadas

El enlace es para suscriptores pero seguro que hay manera de consultarlo
