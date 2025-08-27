La etapa vital más 'triste' ya no es la mediana edad: es la juventud

Durante años se ha pensado que al llegar a la mediana edad las personas atraviesan una especie de crisis existencial en la que se cuestionan aspectos de su identidad, sienten niveles altos de estrés, les agobia la monotonía e incluso, en algunos casos, pueden llegar a la depresión. Sin embargo, estudios recientes señalan que esta realidad está cambiando y que la etapa vital más triste ya no es la mediana edad, sino que es la juventud. ¿Qué ha producido este cambio?