La etapa vital más 'triste' ya no es la mediana edad: es la juventud

Durante años se ha pensado que al llegar a la mediana edad las personas atraviesan una especie de crisis existencial en la que se cuestionan aspectos de su identidad, sienten niveles altos de estrés, les agobia la monotonía e incluso, en algunos casos, pueden llegar a la depresión. Sin embargo, estudios recientes señalan que esta realidad está cambiando y que la etapa vital más triste ya no es la mediana edad, sino que es la juventud. ¿Qué ha producido este cambio?
Eso solo lo pueden pensar jovenes, sinceramente.
Ya creceran y estaran igual de jodidos y con .enos energia y mas responsabilidades...
Q se emborrachen y se vayan a follar por ahi, q es lo q tienen q hacer.
En los boomers la felicidad hizo una U, alta en la juventud, baja en la adultez y remonta con la jubilación y la independencia de los hijos, la llegada de los nietos etc
La generación X apunta algo similar pero los datos de Gen Z dicen que son mucho más infelices que generaciones pasadas
El enlace es para suscriptores pero seguro que hay manera de consultarlo