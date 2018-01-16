edición general
Israel detiene la flotilla, silencio de los líderes de la UE. Estallan las protestas en toda Europa [ENG]

Bruselas – El día siguiente tras el secuestro de Israel de 40 barcos de la Flotilla Global Sumud, los políticos europeos esperaban una reacción que aún no se ha producido. Ursula von der Leyen y Antonio Costa eluden la cuestión en directo; incluso la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, guarda silencio. Mientras tanto, en las principales ciudades europeas, miles de personas llevan protestando desde anoche, incluso en Bruselas, donde esta tarde una marcha intentará acercarse a los edificios de las instituciones de la UE.

javibaz #1 javibaz
A ver si los políticos representan al pueblo o a sus propios intereses. Que se retraten.
makinavaja #3 makinavaja
#1 Creo que todos sabemos que al pueblo no lo representan...
#10 alfinal
#3 Todos sabemos que algunos de ellos son abiertamente pro-genocidio, pero no son mayoría. La mayoría de políticos tiene miedo porque ponerse en contra de Netanyahu es ponerse en contra de Trump y llevamos ya mucho tiempo dependiendo de lo que dicte el Tío Sam.

Es la típica pelea del grande con un guardaespaldas vigilando machacando al pequeño mientras alrededor la gente mira y no hace nada porque sabe seguro que se llevarían una ostia.

Vamos tarde para habernos puesto de acuerdo con otras
#9 DonaldBlake
#1 ¿Cómo puede ser que el pueblo tenga tan claro lo que está bien, y luego elijan a los que no lo saben?
Am_Shaegar #14 Am_Shaegar
#9 Porque no se presenta nadie decente y se termina eligiendo a quien parece menos malo.

Nótese el "parece".
#15 DonaldBlake
#14 "Porque no se presenta nadie decente" Esto es lo preocupante.

Sé que hay gente decente que se mete en partidos políticos pero, por razones desconocidas, nunca les dejan llegar arriba. Es como los curas decentes, se quedan en iglesias de barrio, ayudando, nunca llegan a obispos.
#8 JanSolo
Creo que va siendo hora de unir esfuerzos a nivel europeo. Hemos tenido huelgas naciones, pero todavía no las hemos tendido a nivel continental. El derecho a la vida es un buen motivo para hacer la primera.
Donal_Trom #4 Donal_Trom
Solo saben decir Pooooootin malo, no les puedes pedir más.
pitercio #11 pitercio *
Israel, estado genocida. Aún en sus supermercados.
#13 alfinal
#12 Te pillas un barco, aprendes a manejarlo, buscas a quien te soporte durante un mes de travesía (esto va a ser lo más difícil) y ya tienes las vacaciones.
#5 Kikiru
Se acabó la rave, decomisan el alcohol y drogas y para casa. Otro año otra fiestecita y perfecto.
Hasta han tenido escolta, lo que significa mucho postureo en esa flotilla y encima han atracado en los mejores puertos y las mejores fiestas. En la próxima me apunto.
#6 alfinal
#5 A ver si es verdad. No te atreves. Yo te animo.
#12 Kikiru
#6 ¿dónde hay que apuntarse o es sólo para hijos de papá?
Gadfly #7 Gadfly
Estallan!!!!!
