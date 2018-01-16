Israel detiene la flotilla, silencio de los líderes de la UE. Estallan las protestas en toda Europa [ENG]

Bruselas – El día siguiente tras el secuestro de Israel de 40 barcos de la Flotilla Global Sumud, los políticos europeos esperaban una reacción que aún no se ha producido. Ursula von der Leyen y Antonio Costa eluden la cuestión en directo; incluso la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, guarda silencio. Mientras tanto, en las principales ciudades europeas, miles de personas llevan protestando desde anoche, incluso en Bruselas, donde esta tarde una marcha intentará acercarse a los edificios de las instituciones de la UE.
Es la típica pelea del grande con un guardaespaldas vigilando machacando al pequeño mientras alrededor la gente mira y no hace nada porque sabe seguro que se llevarían una ostia.
Vamos tarde para habernos puesto de acuerdo con otras… » ver todo el comentario
Nótese el "parece".
Sé que hay gente decente que se mete en partidos políticos pero, por razones desconocidas, nunca les dejan llegar arriba. Es como los curas decentes, se quedan en iglesias de barrio, ayudando, nunca llegan a obispos.
Hasta han tenido escolta, lo que significa mucho postureo en esa flotilla y encima han atracado en los mejores puertos y las mejores fiestas. En la próxima me apunto.