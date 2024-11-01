edición general
Carlos Alsina, sobre la flotilla: "Siempre fue una misión abocada a quedar incumplida, pero eso mismo era parte de la misión"

(...) declaró desde el primer minuto su objetivo. Que no era navegar unos días por el Mediterráneo para hacerse ver, como sostienen sus críticos, o para hacer turismo, como sostienen quienes se han mostrado irritados por una iniciativa que ni les va ni les viene. Siempre fue una misión abocada a quedar incumplida, pero eso mismo era parte de la misión: denunciar, al no poder completarla, que Israel impide que organizaciones humanitarias socorran a la población civil sin hacer daño a nadie y sin llevar encima un arma

#6 laruladelnorte
la flotilla terminó como la flotilla sabía que terminaba. Sin poder llegar a puerto, detenida por el gobierno de Israel pero habiendo evidenciado que, en efecto, el supuesto derecho que protege la navegación con ayuda humanitaria esa una aspiración, otra más, que se sigue incumpliendo en Gaza. La misión incumplida puede cantar 'misión cumplida'.

Gracias a todos ellos por echarle cojones y atreverse a ir,sabiendo como se las gasta el ejercito israeli...
13 K 170
#1 fofito
Israel genocida!
7 K 65
#3 alfinal
Explicado como en Barrio Sésamo. Ese es el nivel.
3 K 36
#9 TripleXXX
#3 Creo, sinceramente, que es un nibel excesivo para el ppero/voxero medio.
Un abuso.
1 K 23
#5 Ah_no_nimo
Tampoco era tan difícil de entender
3 K 31
#15 Verdaderofalso
La idea era demostrar al mundo entero a sabiendas que no iban a poder cumplir la misión humanitaria?

Joder pues hasta ahora que han hecho las ONG que cuentan muertos entre sus filas por eso mismo?
0 K 20
#8 Cyllanita
Demostrar que no dejan entrar ayuda humanitaria, si el otro es más listo los deja entrar y la flotilla, por desgracia, queda en evidencia porque no tienen bodegas para tanta comida medicación y ayuda como necesita Gaza, hubiera sido muy emocionante pero a la vez doloroso no poder dar todo lo que necesitan y hubiera sido poco más que un parche para pocos Gazaties, está claro que más que nada pero han demostrado tener dos cojones y poner sus cuerpos delante de todo un ejército solo con barcos e ilusión, que es más que los que se ríen de ellos tras las pantallas.
Han conseguido que mucha gente que les llegaba otras noticias vean la realidad, menos los cabeza comida que aún ven lo contrario pero gracias a su hate les han dado más visibilidad.
1 K 14
#11 asbostrusbo
#8 se pueden hacer más viajes
0 K 7
#13 chochis
#8 la idea es abrir la ruta, no sólo ir una vez.
0 K 11
#2 JackNorte
La mision es que todos los medios del mundo lo vean y que cada uno de los politicos que entreviste Alsina sea criticado por apoyar un genocidio y un estado genocida. Aparte de las bromitas que estan haciendo. Pero ese es el nivel , los serios los moderadors los grandes gestores. xD
Supongo que si Alsina se desplazara a la zona de genocidio tambien se reirian de el si le secuestran.
0 K 12
#4 reithor
Nasionistas haciendo cosas nasis, Peter.
0 K 11
#7 Estoeslaostia
Vaya periolisto.
Este un día se extirpa dos costillas para poder chupársela bien chupada.
0 K 8
#10 TripleXXX
#7 Por lo menos tendrá algo que chupar.
0 K 8
#12 Fedorito
#7 Creo que no has entendido nada.
0 K 10
#14 chochis
#7 le ha faltado decir que el agua moja pero que el no se va a mojar.
0 K 11

