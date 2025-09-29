edición general
La UCO aún no ha entregado el informe sobre el novio de Ayuso que se reclamó hace casi 100 días pese a su celeridad con el de Begoña Gómez

La UCO aún no ha entregado el informe sobre el novio de Ayuso que se reclamó hace casi 100 días pese a su celeridad con el de Begoña Gómez

Uno de los últimos ejemplos de esa forma distinta de tratarse una y otra causa es que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lleva casi cien días sin dar un solo dato acerca de un informe que pidió el Ministerio Fiscal. “Que se encomiende (a la UCO) la investigación de los hechos atendiendo a la complejidad y al carácter interprovincial de la trama aparentemente delictiva”, pedía a fecha de 27 de junio de este año. El retraso con el que llega el documento solicitado choca frontalmente con la celeridad para otros casos.

Comentarios destacados:    
Supercinexin
Unidad Corrupta Operativa.
7 K 99
io1976
#3 El que pueda hacer, que haga.
1 K 23
sotillo
Incluso la UCO no puede ocultar que está a las órdenes de la organización “El que pueda hacer que haga” Muy triste y muy vergonzoso todo
4 K 51
cax
#2 Indignante diría yo. Aunque clarificador del doble rasero con el que tratan estos asuntos las instituciones policiales del Reino de España. No pueden evitar demostrar lo que son: auténticos nidos de fascistas.
1 K 25
#16 concentrado *
#2 Alargar las causas hasta llevarlas al límite de la prescripción es una táctica tan antigua como efectiva.
0 K 16
Ah_no_nimo
Estaran liados intentando descifrar quien es el misterioso M. Rajoy
2 K 27
Kantinero
Basura de organismo de estado que tenemos, y todavía piden que se defienda su prestigio en Europa
1 K 25
XtrMnIO
Para eso ha fichado la Quironesa a uno de la UCO para su banda.
0 K 13
Dene
Yo tenía un jefe que siempre decía "La mejor manera de que un proyecto fracase es asignarlo a la persona adecuada".....
0 K 12
cax
La UCO es golpista y de extrema derecha, como la mayoría de las instituciones policiales, militares y judiciales y la propia Corona del Reino de España. Y de ahí el doble rasero con el que se emplean en la represión policial, las causas judiciales y en general con la toma de decisiones en estas instituciones profundamente corrompidas por los distintos agentes de la extrema derecha infiltrados en ellas.
0 K 11
Andreham
Siendo elplural lo cojo con pinzas porque probablemente sea falso.

De hecho en la noticia dice que aunque efectivamente, llevan desde el 27 de junio para generar los papeles del novio de la muerte, el juez les dio 2 días para hacer lo mismo con la mujer del perro. Pero no dice que los entregaran en dos días (y yo paso de buscarlo), así que no sé, es un poco raro lo que intentan vender con lo que luego escriben en el artículo.
0 K 8
mis_cojones_en_bata
#4 aquí se confirma que ese informe se entregó en plazo. Por lo que sea :roll:

elpais.com/espana/2025-09-29/un-informe-de-la-uco-detalla-las-gestione
2 K 33
strike5000
A ver, imbéciles, resulta más complicado elaborar un informe sobre una empresa y su contabilidad que sobre una serie de correos y llamadas de teléfono. ¿Por qué os creéis que los juicios por robos con violencia, por ejemplo, se resuelven antes que los de corrupción en los negocios?
5 K -33
alcama
El profe me tiene manía, la nueva estrategia de la izquierda para justificar sus corruptelas
8 K -51
#6 Shynea
#1 Triste? Aglomerado en el metro de tu lideresa? Leyendo solo lo que Marhuenda te susurra en el oído?
1 K 22
#15 concentrado
#1 Pues aquí se ve un "la UCO tiene más manía a unos que a otros (por lo que sea)", y los únicos que no lo ven son lo que llevan gafas tintadas.
0 K 16

