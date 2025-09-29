La UCO aún no ha entregado el informe sobre el novio de Ayuso que se reclamó hace casi 100 días pese a su celeridad con el de Begoña Gómez

Uno de los últimos ejemplos de esa forma distinta de tratarse una y otra causa es que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lleva casi cien días sin dar un solo dato acerca de un informe que pidió el Ministerio Fiscal. “Que se encomiende (a la UCO) la investigación de los hechos atendiendo a la complejidad y al carácter interprovincial de la trama aparentemente delictiva”, pedía a fecha de 27 de junio de este año. El retraso con el que llega el documento solicitado choca frontalmente con la celeridad para otros casos.