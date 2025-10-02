edición general
VÍDEO | Barcelona paralizada: miles protestan contra el bloqueo israelí y cortan la Ronda Litoral

VÍDEO | Barcelona paralizada: miles protestan contra el bloqueo israelí y cortan la Ronda Litoral  

Miles de manifestantes protestan contra la interceptación de la Global Sumud Flotilla por Israel, enfrentándose con los Mossos d’Esquadra y bloqueando la Ronda Litoral ...

OCLuis
La derecha ridiculizando la interceptación de material humanitario, en todos sitios, por las calles, por las redes sociales...

Les he dicho a 2 personas a las que considero amigas y que me asaltaron con esto que se den cuenta de a donde les está llevando su militancia y las posturas que su ideología sus políticos les están obligando a defender.
Todos los que se ríen y vitorean no se dan cuenta el terreno que están pisando.
