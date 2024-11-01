24/7 Emisión en directo de la flotilla Global summund

·
#2
Uge1966
¿Más de veinte mil personas veremos en directo un ataque de las fuerzas militares israelíes sobre la flotilla que lleva ayuda humanitaria a la franja de Gaza?
0
K
10
#4
pip
#2
no, no verás nada porque Israel cortará las comunicaciones antes de capturarlos.
0
K
11
#1
Katos
¿Ya ha repartido las dos botellas de agua y las cinco cajas de paracetamol?
Esto es una pantomima, gasolina para los Instagram personales de las poco conocías en posar para los medios de Greta, Colau y cia...
Ser activista a tiempo completo no es una profesión es de ser infantiles con un ego desmedido.
La idealización de que son héroes y no estúpidos es el mal nuestro de cada día con las redes sociales y con nuestros medios de descomunicacion
2
K
-3
#3
sportz_yugoslavs
*
#1
Se nota que eres un actibista, un onbre de acción.
Nadie ha dicho que sean héroes. Pretenden poner al límite la pasividad de occidente y Europa. Igual que hizo Greenpeace con Francia y el Rainbow Warrior, por ejemplo.
Ya saben que con cuatro veleros no van a parar la guerra. De hecho saben positivamente que les van a abordar. Por eso han puesto cámaras: para que veas a los comandos israelíes secuestrando a ciudadanos occidentales en aguas internacionales. Tú, y los gobiernos muy…
» ver todo el comentario
1
K
21
#5
beltzak
#1
Hay hechos que trascienden fronteras.
No había Instagram ni ostias en 1956z
1
K
21
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
