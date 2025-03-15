Un estudio revela que la violencia machista afecta a la memoria y a las funciones cerebrales de las víctimas

Olvidarse de una palabra, no recordar listas o tardar más en memorizar algo pueden ser algunas de las consecuencias que viven a nivel cerebral las mujeres que han sobrevivido a la violencia machista. Así lo demuestra un estudio elaborado por el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la Universidad de Granada que expone que quienes han sufrido esta violencia afecta a la memoria y a otras funciones cerebrales. “Nos hemos dado cuenta de que las mujeres que han sufrido violencia de género mostraron mayor dificultad en la primera
| etiquetas: violencia machista , feminismo , salud , sanidad
Se preocupan mucho de las mujeres. Cosa que hacen muy bien. Pero olvidan a los hombres y las denuncias falsas. Por lo que sea...
Lo que me hace pensar que a lo mejor ni son tan imparciales ni tan poco interesados como nos quieren hacer ver.
Yo ya lo he dicho muchas veces, agresor que golpea a la cabeza que le pongan intento de asesinato, y coma mucho trullo, panda de hijos de puta maltratadores.
PD: elsaltodiario es como EMT pero con perspectiva de género.
"Nos hemos dado cuenta de que las mujeres que han sufrido violencia de género mostraron mayor dificultad en la primera fase del proceso de aprendizaje con respecto a las mujeres que no habían sufrido esta violencia”
PD: Si ves mis comentarios, y seguiré en esa línea, siempre he dicho que quien lo haga lo pague. Y que tiren la llave. Pero hemos llegado a un punto que es imposible tomarse en serio este nuevo "feminismo". Es simplemente una parodia de la realidad en la que en cada esquina se oculta un violador.
Las mujeres que han sufrido violencia de género, ¿no tiene nada que ver con el machismo? ¿Que un medio se haga eco de un estudio lo invalida solo porque no les gusta el medio? ¿Que no hagan el estudio que ustedes quieren invalida este?
¿Cómo pueden ser tan infantilies?
El descubrimiento aquí es que haya un 40% o más de maltratadas que reciban este… » ver todo el comentario
Y todo el mundo sabe que este medio siempre se ha caracterizado por su seriedad e imparcialidad.
Y el cenutrio una vez más al lado de los que agreden y asesinan a mujeres. Por lo que sea, eh?