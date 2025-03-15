Un estudio revela que la violencia machista afecta a la memoria y a las funciones cerebrales de las víctimas

Olvidarse de una palabra, no recordar listas o tardar más en memorizar algo pueden ser algunas de las consecuencias que viven a nivel cerebral las mujeres que han sobrevivido a la violencia machista. Así lo demuestra un estudio elaborado por el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la Universidad de Granada que expone que quienes han sufrido esta violencia afecta a la memoria y a otras funciones cerebrales. “Nos hemos dado cuenta de que las mujeres que han sufrido violencia de género mostraron mayor dificultad en la primera