Un estudio demuestra que los humanos podrían vivir hasta 200 años si tuviesen un proteína reparadora del ADN presente en ballenas

Desde hace años la ballena boreal intriga a los científicos. Tiene muchas más células que un humano y vive mucho más tiempo. En teoría debería acumular más mutaciones y tumores. Sin embargo no es así. Un equipo internacional liderado por la Universidad de Rochester ha identificado en la ballena de Groenlandia una proteína que repara el ADN con una eficiencia extraordinaria y que, en laboratorio, mejora la reparación en células humanas y alarga la vida de moscas de la fruta.