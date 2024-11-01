edición general
6 meneos
21 clics
Un estudio demuestra que los humanos podrían vivir hasta 200 años si tuviesen un proteína reparadora del ADN presente en ballenas

Un estudio demuestra que los humanos podrían vivir hasta 200 años si tuviesen un proteína reparadora del ADN presente en ballenas

Desde hace años la ballena boreal intriga a los científicos. Tiene muchas más células que un humano y vive mucho más tiempo. En teoría debería acumular más mutaciones y tumores. Sin embargo no es así. Un equipo internacional liderado por la Universidad de Rochester ha identificado en la ballena de Groenlandia una proteína que repara el ADN con una eficiencia extraordinaria y que, en laboratorio, mejora la reparación en células humanas y alarga la vida de moscas de la fruta.

| etiquetas: humanos , ballena , adn , longevidad
5 1 0 K 108 ciencia
13 comentarios
5 1 0 K 108 ciencia
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Lo que nos faltaba, aguantar al Risketo y sus colegas 200 años...
0 K 12
#4 Almirantecaraculo
#1 y la jubilación a los 199
1 K 18
#2 imaginateca
De hecho, si los humanos fuesen tortugas, en lugar de humanos... Oh, wait...
0 K 10
obmultimedia #3 obmultimedia
#2 Sorry, lo has dejado a huevo. :troll:  media
3 K 45
llom #5 llom
Entonces nos jubilaríamos a los 180 años como mínimo.
2 K 34
Lyovin81 #6 Lyovin81
Y si mi abuela tuviera ruedas, sería una bicicleta.
0 K 6
sorrillo #8 sorrillo
Con 100 años más para poder investigar la cura definitiva de la vejez.

Este tipo de investigaciones del meneo deberían tener tanta prioridad o más de la que se dio al covid19 en la pandemia, la vejez mata más que el covid19.
0 K 10
#9 davidvsgoliat
Eso ya salía en Avatar.
0 K 12
woody_alien #10 woody_alien
Y acabaríamos pesando como ballenas.
0 K 12
#11 diablos_maiq
En Gales tienen ventaja  media
0 K 10
Bilardezz #12 Bilardezz
Ya hicieron pruebas con Jordi Hurtado y funciona, que nos vacunen a todos con una de esas como en el covid, la muerte es la peor epidemia.
0 K 7
verdor #13 verdor
Hipotecas a 150 años e hijos a los 75
0 K 8

menéame