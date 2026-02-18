edición general
11 meneos
22 clics
Un estudio lo confirma: el algoritmo de X (Twitter) inclina a los usuarios hacia posiciones políticas más conservadoras

Un estudio lo confirma: el algoritmo de X (Twitter) inclina a los usuarios hacia posiciones políticas más conservadoras

La investigación constata que la recomendación algorítmica de contenido tiene 'efectos persistentes' sobre las creencias políticas de los usuarios y las gira a la derecha

| etiquetas: odio , derecha , conservador , twitter , x , musk
9 2 0 K 124 actualidad
7 comentarios
9 2 0 K 124 actualidad
XtrMnIO #3 XtrMnIO
"Conservadoras" es "hacia el odio" en la neolengua, no?
4 K 64
vviccio #5 vviccio
Tanto Twitter, Tiktok o Meta están generando odio y discordia. Quieren convertir a sus usuarios en malas personas por alguna razón.
2 K 37
gringogo #6 gringogo
#5 Investidura de Trump:  media
0 K 14
#4 Alcalino
Esa era la razón última de comprar Twitter

No era comprar una empresa, era comprar la presidencia
2 K 35
#2 Eukherio *
Es un: "el agua moja" en toda regla. Era un deseo abierto de Musk. Lo interesante sería saber si el algoritmo de YouTube, TikTok, Threads e Instagram hace algo parecido. En general, a mí Instagram nunca me mete contenido político, pero en TikTok me han puesto ya varias veces vídeos de Quiles y sucedáneos, y eso que no entro demasiado ni miro contenido político.
2 K 34
jonolulu #1 jonolulu
Y a los que no es porque se han pirado de esa red
1 K 28
#7 Leon_Bocanegra
Un estudio lo confirma: el algoritmo de X (Twitter) inclina a los usuarios hacia posiciones políticas de centro :-D
0 K 11

menéame