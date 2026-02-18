·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11831
clics
Mi abuela ha visto demasiado los Juegos Olímpicos de Invierno [ENG]
9840
clics
Por qué los españoles no morimos de fentanilo y los americanos sí
12630
clics
Cómo ver documentales del ciclo reproductivo de la langosta por Internet/IPTV [Tutorial]
6589
clics
Trump sigue sin entender los aranceles, y lo dice a gritos en otro marciano post
6475
clics
VÍDEO | La extraña reacción de Felipe González al ver un micro de TVE: "El ego herido hace mucho daño"
más votadas
397
La Policía británica detiene al expríncipe Andrés en su casa de Wood Farm en Sandringham
514
El 'ciudadano anónimo' de la carta a Sánchez por Adamuz cobró de la Junta de Andalucía 4,8 millones con un 'troceo' masivo de contratos menores
491
Un concejal del PP de Móstoles consigue que multen con 7.000 euros a la vecina que sufrió durante años los ruidos de su discoteca
964
Zaplana cumple 7 años en libertad por "enfermedad terminal"
366
Rufián llama a las izquierdas a hackear la ley electoral para ganar a PP y Vox
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
11
meneos
22
clics
Un estudio lo confirma: el algoritmo de X (Twitter) inclina a los usuarios hacia posiciones políticas más conservadoras
La investigación constata que la recomendación algorítmica de contenido tiene 'efectos persistentes' sobre las creencias políticas de los usuarios y las gira a la derecha
|
etiquetas
:
odio
,
derecha
,
conservador
,
twitter
,
x
,
musk
9
2
0
K
124
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
2
0
K
124
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
XtrMnIO
"Conservadoras" es "hacia el odio" en la neolengua, no?
4
K
64
#5
vviccio
Tanto Twitter, Tiktok o Meta están generando odio y discordia. Quieren convertir a sus usuarios en malas personas por alguna razón.
2
K
37
#6
gringogo
#5
Investidura de Trump:
0
K
14
#4
Alcalino
Esa era la razón última de comprar Twitter
No era comprar una empresa, era comprar la presidencia
2
K
35
#2
Eukherio
*
Es un: "el agua moja" en toda regla. Era un deseo abierto de Musk. Lo interesante sería saber si el algoritmo de YouTube, TikTok, Threads e Instagram hace algo parecido. En general, a mí Instagram nunca me mete contenido político, pero en TikTok me han puesto ya varias veces vídeos de Quiles y sucedáneos, y eso que no entro demasiado ni miro contenido político.
2
K
34
#1
jonolulu
Y a los que no es porque se han pirado de esa red
1
K
28
#7
Leon_Bocanegra
Un estudio lo confirma: el algoritmo de X (Twitter) inclina a los usuarios hacia posiciones políticas de centro
0
K
11
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
No era comprar una empresa, era comprar la presidencia