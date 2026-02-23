edición general
Un estudio científico vincula la cercanía a centrales nucleares con más muertes por cáncer

La investigación abarca el período 2000–2018 y asocia la proximidad a plantas nucleares con un incremento estadísticamente significativo de muertes por cáncer

Veelicus #1 Veelicus
limpias, baratas y seguras...
Ninguna de las tres.
#2 pirat
#1 Y ninguna cerca de donde se concentra el consumo, como en Madrid, que para variar podría solidarizarse albergando el almacén de residuos nucleares en el resignificado para ello hipogeo de Cuelgamuros...
manbobi #3 manbobi
#1 Ni renovables
