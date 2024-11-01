edición general
2 meneos
13 clics
Un estudio científico busca voluntarios para pasar veinte días en la cama a cambio de 5.000 euros

Un estudio científico busca voluntarios para pasar veinte días en la cama a cambio de 5.000 euros

Se buscan diez voluntarios dispuestos a permanecer en la cama durante casi tres semanas y limitar su alimentación a un mínimo extremo a cambio de 5.000 euros. Esa es la oferta que ha lanzado recientemente la clínica espacial de Toulouse, que busca a diez participantes para un estudio impulsado por el Instituto de Medicina y Fisiología Espacial (MEDES) que pretende profundizar en los efectos que tendría en el organismo humano la combinación de ayuno y condiciones similares a la ingravidez.

| etiquetas: estudio , voluntarios , ingravidez , espacial , ayuno
2 0 0 K 28 ciencia
3 comentarios
2 0 0 K 28 ciencia
#1 Pitchford
Hace 20 años la NASA tuvo problemas para reclutar voluntarios para un estudio similar. Hoy igual es más fácil...

www.meneame.net/story/tres-semanas-cama-casi-5.000-euros-no-hay-volunt
0 K 18
alfon_sico #2 alfon_sico
Follando o sin follar
0 K 9
#3 EISev
#2 es para ir al espacio, así que sería en todo caso entre los voluntarios
1 K 16

menéame