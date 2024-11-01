Un estudio científico busca voluntarios para pasar veinte días en la cama a cambio de 5.000 euros

Se buscan diez voluntarios dispuestos a permanecer en la cama durante casi tres semanas y limitar su alimentación a un mínimo extremo a cambio de 5.000 euros. Esa es la oferta que ha lanzado recientemente la clínica espacial de Toulouse, que busca a diez participantes para un estudio impulsado por el Instituto de Medicina y Fisiología Espacial (MEDES) que pretende profundizar en los efectos que tendría en el organismo humano la combinación de ayuno y condiciones similares a la ingravidez.