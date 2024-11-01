edición general
"Estudiar Derecho y Medicina es perder el tiempo", advierte un ex ejecutivo de Google experto en IA

El mercado laboral está en una situación muy complicada, sobre todo para las nuevas generaciones que ven que aunque estén muy preparadas les faltan oportunidades por no tener la experiencia exigida. Pero, estudiar un máster o un doctorado para destacar no es la solución, advierte Jad Tarifi, fundador del primer equipo de IA generativa de Google.

#1 Hynkel
La IA va a saber atender casos en urgencias...

Pues entonces muchos jóvenes estadounidenses están equivocados porque han pasado de estudiar STEM a estudiar medicina o directamente trabajos de cuello azul.

Ay, picarón, ¿tienes miedo de que tus futuros remeros estén desertando ya? :troll:
2 K 36
Un_señor_de_Cuenca #9 Un_señor_de_Cuenca *
#1 ¿Y los cirujanos, las consultas de medicina general, los traumatólogos, los otorrinos...? ¿Y quién va a hacer investigación médica, la IA también? La IA sabe lo que sabe por lo que hay publicado. Si se deja de publicar investigación, la IA se irá quedando obsoleta. Pero vamos, menuda gilipollez la del tipo este tan experto.
#5 Robus
Robus #5 Robus *
Pues no veo yo a un robot poniendose a operar o a tratar una urgencia, ni a medio ni a largo plazo.

¿Que exista algún caso de una operación que la pueda hacer un robot? Seguro ¿que salga "a cuenta" monetariamente? no creo.
#7 uvi
#7 uvi *
Esto es como el meme de la seta.

"¿Este hongo es comestible?"
IA - "Si"
RIP

IA - "Tenias razón este hongo no es comestible. ¿Te gustaría saber más sobre hongos venenosos?
1 K 26
#8 wendigo
#7 Todo es comestible... al menos, la primera vez :-D

Saludos
#7
#2 aletmp
No saben ya que decir para vender la burra.

Que se va a usar la IA? Claro, pero las personas pivotaremos a un trabajo mas de trato humano y menos tecnico, quizá.
#2 aletmp
eldarel #4 eldarel
#2 Sería lo ideal. Sin embargo, primero usarán IA prescindiendo de humanos y cuando fallen... Pondrán nuevos humanos a arreglar errores.
0 K 12
#6 aletmp
#4 tiene toda la pinta, si.
#4
#11 Dav3n
#2 La IA todavía debe demostrar su rentabilidad, de ahí que se dediquen a vender la moto: o continúa la inversión a niveles absurdos o el modelo se derrumba por si solo. Cobrando suscripciones de 20 pavos no salen las cuentas para el despliegue que requiere.

Personalmente creo que estamos más cerca de que todo salte por los aires que de que la IA realmente pase a controlar el crecimiento económico.
#2
Cosmos1917 #3 Cosmos1917 *
Los chinos van a abaratar tanto el uso de la IA que la economía yankee se va a ir a la mierda. Tienen todos los huevos puestos en esa cesta porque piensan que teniendo el control de los datacenters seguirán controlando la economía mundial una vez el dolar se vaya a la mierda......suerte con ello cuando la mayoría de las IAs puedan ser corridas en cualquier PC mediocre y en local.
1 K 19
neo1999 #10 neo1999
Mejor estudiar medicina encorvado.
Venga, ya cierro yo la puerta xD
0 K 10

