·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7423
clics
Impactante vídeo muestra a policías tranquilos manejando la situación sin violencia (Eng)
7166
clics
Comparación y evolución del tamaño de los submarinos por pais
5267
clics
Creencia en la vida después de la muerte (2022)
5660
clics
Boicot a la Vuelta
4335
clics
El motivo por el que los republicanos están destruyendo la Ciencia y ya de paso el poderío económico estadounidense
más votadas
962
Madrid reconoce haber pagado más de 5.000 millones de euros a los hospitales de Quirón en seis años de Gobierno de Ayuso
446
Importantes productores de Hollywood colaboran con Israel para defender sus crímenes de guerra. Lo que sabemos por las revelaciones de WikiLeaks sobre el “Archivo Sony”
399
AEMET también desmonta el informe de la Guardia Civil sobre la dana por no preguntar "a los que saben" de meteorología
556
Un grupo de artistas judíos interrumpe un concierto de la BBC en Londres en apoyo a Palestina
253
El Gobierno de Moreno Bonilla desbloquea un macrocontrato de 533 millones de euros con 38 empresas y 50 clínicas privadas para derivar intervenciones sanitarias a partir de este mes
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
13
clics
El estrés laboral en España: el 21% de trabajadores lo sufre siempre, las mujeres más y el sector menos "agotado" es la Administración Pública
Así lo afirma un estudio de Randstad sobre el bienestar de los trabajadores en España
|
etiquetas
:
españa
,
estrés
,
trabajo
2
1
2
K
22
actualidad
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
2
K
22
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#11
minossabe
Errónea. Una gran parte del funcionariado son médicos y docentes. El stress de esos colectivos es mayúsculo.
20 minutos honrando a su nombre, que es el tiempo máximo que dedican a cada noticia que publican.
0
K
17
#8
Khadgar
#4
Si miras los intentos verás que la tasa de intentos es mayor entre las mujeres. Lo que ocurre no es que los hombres tengan más problemas emocionales, es que ellos tienen más éxito en el suicidio.
0
K
13
#1
Savi
Si en general las mujeres se estresan más es que tal vez son menos aptas para la vida laboral.
De hecho, en general las mujeres son emocionalmente más vulnerables.
1
K
12
#2
Katos
#1
machista opresor. Todos los estudios afirman lo que dices pero eres machista por decirlo.
El verdadero feminismo es hacer ver que eres víctima y a la vez quejarse de que es verdad que a ellas les afecta todo más, lo cual encaja qué sean menos contratadas.... Incluso por jefas mujeres.
Realidad vs relato.
0
K
6
#4
tromperri
*
#1
si mucho más vulnerables emocionalmente si… por eso los hombres se suicidan muchísimo más. No parecen ellas las que tengan más problemas emocionales.
1
K
11
#5
Savi
#4
Las mujeres van mucho más al psicólogo.
Es un hecho bien sabido por la psicología que las mujeres són más neuróticas.
Según la notícia, las mujeres padecen más estrés en el trabajo. Así pues, tal vez no están capacitadas para esos trabajos.
0
K
6
#10
merameque
#1
Quizás porque cuando vuelven a casa tienen que seguir currando... cuidando, cocinando, limpiando...
0
K
6
#3
Torrezzno
Las mujeres mas todo
0
K
9
#7
Selection
el sector menos "agotado" es la Administración Pública
No hace falta que me lo juren.
0
K
7
#6
Jarod_mc
que estrés tiene un funcionario? que se le cuele otro para pedir el café?
0
K
6
#9
poxemita
#6
ver cómo narices hacen para darse de baja por estrés.
Ahora bien, el grupo de los funcionarios es muy amplio e incluye a profesionales de la medicina, la enseñanza, FCSE, bomberos, etc, pero entiendo que te refieres al funcionario cliché de vuelva usted mañana.
0
K
10
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
20 minutos honrando a su nombre, que es el tiempo máximo que dedican a cada noticia que publican.
De hecho, en general las mujeres son emocionalmente más vulnerables.
El verdadero feminismo es hacer ver que eres víctima y a la vez quejarse de que es verdad que a ellas les afecta todo más, lo cual encaja qué sean menos contratadas.... Incluso por jefas mujeres.
Realidad vs relato.
Es un hecho bien sabido por la psicología que las mujeres són más neuróticas.
Según la notícia, las mujeres padecen más estrés en el trabajo. Así pues, tal vez no están capacitadas para esos trabajos.
No hace falta que me lo juren.
Ahora bien, el grupo de los funcionarios es muy amplio e incluye a profesionales de la medicina, la enseñanza, FCSE, bomberos, etc, pero entiendo que te refieres al funcionario cliché de vuelva usted mañana.