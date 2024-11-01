edición general
3 meneos
13 clics

El estrés laboral en España: el 21% de trabajadores lo sufre siempre, las mujeres más y el sector menos "agotado" es la Administración Pública

Así lo afirma un estudio de Randstad sobre el bienestar de los trabajadores en España

| etiquetas: españa , estrés , trabajo
2 1 2 K 22 actualidad
11 comentarios
2 1 2 K 22 actualidad
#11 minossabe
Errónea. Una gran parte del funcionariado son médicos y docentes. El stress de esos colectivos es mayúsculo.
20 minutos honrando a su nombre, que es el tiempo máximo que dedican a cada noticia que publican.
0 K 17
Khadgar #8 Khadgar
#4 Si miras los intentos verás que la tasa de intentos es mayor entre las mujeres. Lo que ocurre no es que los hombres tengan más problemas emocionales, es que ellos tienen más éxito en el suicidio. :roll:
0 K 13
#1 Savi
:coletas: Si en general las mujeres se estresan más es que tal vez son menos aptas para la vida laboral.

De hecho, en general las mujeres son emocionalmente más vulnerables.
1 K 12
#2 Katos
#1 machista opresor. Todos los estudios afirman lo que dices pero eres machista por decirlo.
El verdadero feminismo es hacer ver que eres víctima y a la vez quejarse de que es verdad que a ellas les afecta todo más, lo cual encaja qué sean menos contratadas.... Incluso por jefas mujeres.

Realidad vs relato.
0 K 6
#4 tromperri *
#1 si mucho más vulnerables emocionalmente si… por eso los hombres se suicidan muchísimo más. No parecen ellas las que tengan más problemas emocionales.
1 K 11
#5 Savi
#4 :coletas: Las mujeres van mucho más al psicólogo.

Es un hecho bien sabido por la psicología que las mujeres són más neuróticas.

Según la notícia, las mujeres padecen más estrés en el trabajo. Así pues, tal vez no están capacitadas para esos trabajos.
0 K 6
#10 merameque
#1 Quizás porque cuando vuelven a casa tienen que seguir currando... cuidando, cocinando, limpiando...
0 K 6
Torrezzno #3 Torrezzno
Las mujeres mas todo :-*
0 K 9
#7 Selection
el sector menos "agotado" es la Administración Pública

No hace falta que me lo juren.
0 K 7
#6 Jarod_mc
que estrés tiene un funcionario? que se le cuele otro para pedir el café?
0 K 6
#9 poxemita
#6 ver cómo narices hacen para darse de baja por estrés.

Ahora bien, el grupo de los funcionarios es muy amplio e incluye a profesionales de la medicina, la enseñanza, FCSE, bomberos, etc, pero entiendo que te refieres al funcionario cliché de vuelva usted mañana.
0 K 10

menéame