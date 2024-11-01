edición general
Del estremeñu al asturleonés: la diglosia que hace que no se hable la lengua minoritaria

Vamos a empezar esta entrevista de una forma un poco directa, incluso dura atendiendo al maltrato histórico que sufrió y sufre Extremadura. “Un pastor catalán al que habla usted en castellano y él le responde en castellano. En Extremadura, ¿ha podido usted conversar largo rato con un pastor? Es verdad, allí, los pobres, casi no saben hablar”. Esta fue la respuesta de Margarita Nelken a Amós Ruiz Encina en 1932

themarquesito #2 themarquesito
El acento de Castilla se dice que es el neutro, pero el que te dice eso, ya se está posicionando, esa afirmación tiene carga política, y se llama glotofobia.

Aquí no estoy de acuerdo. El "acento neutro" de los informativos no es ningún acento de Castilla, es una ficción lingüística creada para medios de difusión de masas. No escucharéis a nadie en Valladolid, Burgos, Madrid, Segovia, Guadalajara, o Toledo que hable de esa manera, porque la forma de expresarse de los presentadores de informativos no existe en la realidad lingüística ordinaria.
5
Narmer #4 Narmer
#2 Así es. En Castilla y León hay una gran variedad de acentos. Mi familia es de distintas provincias y hay una diferencia muy notable. Incluso los madrileños tienen un acento para los que somos de fuera y que poco tiene que ver con el de los informativos, tal y como comentas.
1
Catapulta #5 Catapulta
#2 Bueno lo que está claro es que los presentadores no hablan parecido ni de lejos a los dialectos del sur o del este. Y se usa como neutro el de castilla ciertamente, aunque deformado en TV.

En TV de hecho, cuando quieren poner a alguien de inculto le ponen a hablar en dialecto extremeño o andaluz.
1
#9 Robe7064
#2 ¿Qué rasgos de la manera de hablar que suelen usar los periodistas de la tele española no pertenecen a Castilla?
0
me_joneo_pensando_en_ti #7 me_joneo_pensando_en_ti
España no es Castilla. Además del castellano, en casi cada Comunidad Autónoma tiene un idioma propio:
Tienes Asturias (con el idioma asturleonesa-bable), Cantabria (con el idioma montañés o cántabro), La Rioja (con el idioma navarroaragonés), Aragón (con el idioma aragonés), Extremadura (con sus idiomas el extremeño, la fala y el portugués rayano), Castilla La Mancha (con el manchego o dialecto manchego que es la variante del castellano), Castilla y León (el gallego, hablado en las zonas…   » ver todo el comentario
0
#1 txepel
“Las lenguas son herramientas, nacen, tienen su uso y mueren, y esto no es ni bueno ni malo”.

Fdo.: probablemente un filósofo de sofá que no ha tenido que dejar de utilizar su lengua materna.
0
Catapulta #3 Catapulta
#1 A ver, es cierto, lo que no es justo ni correcto hacer que una lengua muera por intención de otros.

En Extremadura, en 100 años se ha logrado acabar con el estremeñu a fuerza de escuela castellana y desprecio.
1
#6 audrey2012
#1 La muerte es natural, lo que no es natural es disparar a alguien porque no es de los tuyos o hacerle boicot hasta matarlo de hambre. Pues con las lenguas igual.
cc #3
0
#8 Pepe333
Lo que no veo muy normal es que el doblaje al castellano de muchas series y películas adolezca de laísmo, lo que demuestra que no se dobla al castellano, sino a la manera de hablar castellano en una zona dominante dentro de España
0

