Del estremeñu al asturleonés: la diglosia que hace que no se hable la lengua minoritaria

Vamos a empezar esta entrevista de una forma un poco directa, incluso dura atendiendo al maltrato histórico que sufrió y sufre Extremadura. “Un pastor catalán al que habla usted en castellano y él le responde en castellano. En Extremadura, ¿ha podido usted conversar largo rato con un pastor? Es verdad, allí, los pobres, casi no saben hablar”. Esta fue la respuesta de Margarita Nelken a Amós Ruiz Encina en 1932
Aquí no estoy de acuerdo. El "acento neutro" de los informativos no es ningún acento de Castilla, es una ficción lingüística creada para medios de difusión de masas. No escucharéis a nadie en Valladolid, Burgos, Madrid, Segovia, Guadalajara, o Toledo que hable de esa manera, porque la forma de expresarse de los presentadores de informativos no existe en la realidad lingüística ordinaria.
En TV de hecho, cuando quieren poner a alguien de inculto le ponen a hablar en dialecto extremeño o andaluz.
Tienes Asturias (con el idioma asturleonesa-bable), Cantabria (con el idioma montañés o cántabro), La Rioja (con el idioma navarroaragonés), Aragón (con el idioma aragonés), Extremadura (con sus idiomas el extremeño, la fala y el portugués rayano), Castilla La Mancha (con el manchego o dialecto manchego que es la variante del castellano), Castilla y León (el gallego, hablado en las zonas… » ver todo el comentario
Fdo.: probablemente un filósofo de sofá que no ha tenido que dejar de utilizar su lengua materna.
En Extremadura, en 100 años se ha logrado acabar con el estremeñu a fuerza de escuela castellana y desprecio.
