Del estremeñu al asturleonés: la diglosia que hace que no se hable la lengua minoritaria

Vamos a empezar esta entrevista de una forma un poco directa, incluso dura atendiendo al maltrato histórico que sufrió y sufre Extremadura. “Un pastor catalán al que habla usted en castellano y él le responde en castellano. En Extremadura, ¿ha podido usted conversar largo rato con un pastor? Es verdad, allí, los pobres, casi no saben hablar”. Esta fue la respuesta de Margarita Nelken a Amós Ruiz Encina en 1932