La estrategia de Vox se estrella en Euskadi

El rechazo al nacionalismo español y al neofranquismo hacen de Euskadi una excepción en el creciente arraigo de la extrema derecha en España, coinciden en señalar los expertos. Los datos son elocuentes. Mientras Vox obtuvo un 12,4% de los votos en las elecciones generales de 2023, en Euskadi ese porcentaje bajaba al 2,9% y en las autonómicas quedaba en apenas el 2% con un 74,4% de los ciudadanos vascos que asegura que no les votará nunca. Sigue en #1 ????

cocolisto #1 cocolisto *
Sigue de la entradilla para quien tenga dificultad para leerlo:
... {0x1f449} "Vox intenta penetrar en Euskadi apelando a la identidad vasca para enfrentarla a la inmigración con carteles en Vitoria que rezan: “En 2039 habrá más extranjeros que vascos”. Es la continuidad de la campaña que protagonizó en verano: “Vitoria 2039. Más burkas que txapelas. Más árabes que vascos”. El partido de extrema derecha incide en Álava porque es donde cuenta con su único parlamentario vasco en una cámara…   » ver todo el comentario
Aokromes #5 Aokromes
#1 > "Vox intenta penetrar en Euskadi apelando a la identidad vasca para enfrentarla a la inmigración con carteles en Vitoria que rezan: “En 2039 habrá más extranjeros que vascos”.

Me rei mucho de que usasen vascos y no españoles.
Mltfrtk #7 Mltfrtk *
Esta burda estrategia nunca funcionó, ni funciona, ni funcionará. En Euskal Herria somos vascos, el voto es abertzale, nuestra bandera es la ikurriña y ni el fascismo, ni el racismo ni el machismo tienen cabida.
Los que vienen a provocar con su odio de español, pueden irse por donde han venido.
Caresth #6 Caresth
Vengo aquí a decir, con bastante orgullo, que en Galicia Vox no tiene ni un representante. Tuvo una concejala en un pueblo perdido y ya dejó el partido.
johel #8 johel *
A Pagascal se le conoce muy bien en su casa; el empresario que no pudo levantar un bar que ¿funciona? ¿funcionaba? perfectamente, que lo de llevar la empresa de la familia le daba sarpullido y que se fue corriendo a vivir de lo publico. Un incompetente integral capaz de dividir a las victimas del terrorismo para lucrarse con ello.  media
Pertinax #2 Pertinax *
En Euskadi, el cupo de patrioteros está completo. No cabe un tonto más.
Feindesland #3 Feindesland
#2 Tienen a sus propios cabestros. ¿cómo coño van a importarlos?
ostiayajoder #4 ostiayajoder *
#3 #2 No....

La verdad es q aqui la chavalada q quiere ver el mundo arder es mas socialista q fascista...

Pero para decir las subnormaladas q quereis decir no hace falta nada mas q vuestras pajillas mentales....

#2 Por eso no cabes tu.
