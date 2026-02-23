La estrategia de Vox se estrella en Euskadi

El rechazo al nacionalismo español y al neofranquismo hacen de Euskadi una excepción en el creciente arraigo de la extrema derecha en España, coinciden en señalar los expertos. Los datos son elocuentes. Mientras Vox obtuvo un 12,4% de los votos en las elecciones generales de 2023, en Euskadi ese porcentaje bajaba al 2,9% y en las autonómicas quedaba en apenas el 2% con un 74,4% de los ciudadanos vascos que asegura que no les votará nunca. Sigue en #1
Vox intenta penetrar en Euskadi apelando a la identidad vasca para enfrentarla a la inmigración con carteles en Vitoria que rezan: "En 2039 habrá más extranjeros que vascos". Es la continuidad de la campaña que protagonizó en verano: "Vitoria 2039. Más burkas que txapelas. Más árabes que vascos". El partido de extrema derecha incide en Álava porque es donde cuenta con su único parlamentario vasco en una cámara…
