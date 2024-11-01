Esto es lo que cuesta traerte un Tesla Cybertruck a España (y homologarlo)

La Tesla Cybertruck se ha convertido, en apenas unos meses, en uno de los vehículos más exclusivos y difíciles de ver en el mundo. Su diseño futurista, su carrocería de acero inoxidable y su limitada comercialización la han elevado al estatus de objeto de deseo. Y es que, desde su lanzamiento en noviembre del año pasado, la pick-up eléctrica de Elon Musk solo se vende oficialmente en Estados Unidos, dejando al mercado europeo completamente al margen.