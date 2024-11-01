Esto es lo que cuesta traerte un Tesla Cybertruck a España (y homologarlo)

La Tesla Cybertruck se ha convertido, en apenas unos meses, en uno de los vehículos más exclusivos y difíciles de ver en el mundo. Su diseño futurista, su carrocería de acero inoxidable y su limitada comercialización la han elevado al estatus de objeto de deseo. Y es que, desde su lanzamiento en noviembre del año pasado, la pick-up eléctrica de Elon Musk solo se vende oficialmente en Estados Unidos, dejando al mercado europeo completamente al margen.
| etiquetas: tesla , cybertruck , elon musk , españa
Claro que es negocios .com, la web de los egoistas, antisociales y libertarras que odian el vivir en sociedad.
¡vuelve el kit RS del Ford Orion!
Posibleente unos accesorios como se pusieron en las carreras de cuádrigas de Ben-Hur tenga más éxito, para que nadie se acerque a mi cybertruk
Por ejemplo
..
Instalación de intermitentes traseros ámbar (ya que los originales son rojos).
Añadido de una luz antiniebla trasera roja, obligatoria por normativa europea.
¿Pero qué puta mierda es esta? ¿Es que en USA no hay niebla?
Al menos en San Francisco, ya te digo yo que sí. Mira que foto del Golden Gate mas chula saqué en su día.
.
exclusivos y difíciles de vermierdas en el mundo. Su diseño futuristapoligonal, su carrocería de acero inoxidableoxidable y su limitada comercialización la han elevado al estatus de objeto de deseomierda inmunda. Y es que, desde su lanzamiento en noviembre del año pasado, la pick-up eléctrica de Elon Musk solo se vende oficialmente en Estados Unidos, dejando gracias a dios al mercado europeo completamente al margen.
neolengua...
De hecho, he retirado el anuncio de venta del Opel Corsa.