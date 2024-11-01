edición general
Esto es lo que cuesta traerte un Tesla Cybertruck a España (y homologarlo)

La Tesla Cybertruck se ha convertido, en apenas unos meses, en uno de los vehículos más exclusivos y difíciles de ver en el mundo. Su diseño futurista, su carrocería de acero inoxidable y su limitada comercialización la han elevado al estatus de objeto de deseo. Y es que, desde su lanzamiento en noviembre del año pasado, la pick-up eléctrica de Elon Musk solo se vende oficialmente en Estados Unidos, dejando al mercado europeo completamente al margen.

22 comentarios
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
¿y pa qué quieres un trasto que se oxida, no cabe por las calles y como tengan un accidente y atropelles a alguien lo descuartizas?

Claro que es negocios .com, la web de los egoistas, antisociales y libertarras que odian el vivir en sociedad.
9 K 120
Pablosky #3 Pablosky
#1 el punto 3 de las modificaciones es poner gomas en los bordes, si ya es fea de serie imagina así xD
2 K 27
HeilHynkel #7 HeilHynkel
#3

¡vuelve el kit RS del Ford Orion! :-D  media
0 K 17
#6 ombresaco
#1 atropelles a alguien lo descuartizas Creo que es irrelevante desde el punto de vista de los compradores.

Posibleente unos accesorios como se pusieron en las carreras de cuádrigas de Ben-Hur tenga más éxito, para que nadie se acerque a mi cybertruk
1 K 22
HeilHynkel #12 HeilHynkel
#6

Por ejemplo

..  media
2 K 39
#22 TimOtheo
#11 Ya, pero es que San Francisco está lleno de comunistas y homosexuales. Por eso Donald envió al ejercito: Para acabar con la niebla.
3 K 47
Pablosky #2 Pablosky
Entre las modificaciones necesarias para circular por Europa se incluyen:

Instalación de intermitentes traseros ámbar (ya que los originales son rojos).

Añadido de una luz antiniebla trasera roja, obligatoria por normativa europea.

¿Pero qué puta mierda es esta? ¿Es que en USA no hay niebla? xD
2 K 37
reivaj01 #5 reivaj01
#2 La niebla es comunista.
1 K 31
HeilHynkel #11 HeilHynkel
#2

Al menos en San Francisco, ya te digo yo que sí. Mira que foto del Golden Gate mas chula saqué en su día.

.  media
1 K 28
#16 Cuchifrito
#2 A ver, no está demás que este la luz, pero vamos que tendra mucha utilidad en zonas de montaña quizás pero tampoco lo pongamos como una locura el no tenerlo en general...
0 K 11
#20 srabdm
#2 En USA las leyes las hacen las empresas directamente. En Europa esto no es tan así. Las empresas especifican lo que las leyes deben decir, pero no te las redactan directamente.
0 K 6
O.OOЄ #14 O.OOЄ
La Tesla Cybertruck se ha convertido, en apenas unos meses, en uno de los vehículos más exclusivos y difíciles de vermierdas en el mundo. Su diseño futuristapoligonal, su carrocería de acero inoxidableoxidable y su limitada comercialización la han elevado al estatus de objeto de deseomierda inmunda. Y es que, desde su lanzamiento en noviembre del año pasado, la pick-up eléctrica de Elon Musk solo se vende oficialmente en Estados Unidos, dejando gracias a dios al mercado europeo completamente al margen.
3 K 37
#17 ombresaco
#14 #15 La verdad es que parece un coche de minecraft o de roblox, o de una beta para comprobar la jugabilidad mientras otros trabajan en un diseño definitivo.
1 K 18
a69 #8 a69
Lo alucinante es que se pueda homologar este trasto en Europa.
1 K 21
karakol #9 karakol
Traerte semejante mierda y hacer todo el trámite para homologarlo diría mucho de ti como persona.
0 K 20
Dene #15 Dene
exclusivo & difícil de ver === horrible hasta decir basta & ni dios lo compra porque es una mierda pinchada en un palo


neolengua...
1 K 20
#21 aldeca77
es como cuando dejaron traer el Hummer H2 a España homologarlo era un caos algunos pensaban que sería un negocio redondo porque a la gente le gustaba verlo (mi jefe) y luego fue un gran y caro bluf porque una cosa es verlo y otra es pagar por él para tenerlo con todos los problemas indirectos que trae. Son coches que en Europa no tienen venta mas de un par de unidades para coleccionistas con pasta que lo dejan en casa. Tiene dimensiones de camion y no es util ni para fardar por el centro porque suele ser estrecho y no entra en parking. Pero esto se ve que es un artículo pagado por la empresa que quiere traerlos
1 K 14
#18 okeil
No compro las lentejas origen USA del Mercadona, me voy a traer una mierda desas, anda que ... No compro nada yanki ni israelí, por motivos éticos principalmente, y creo que vamos ganando.
1 K 13
#13 pirat
Cosa fea y absurda
0 K 8
Cosmos1917 #4 Cosmos1917
Pocas trabas me parecen.
0 K 7
reivaj01 #10 reivaj01
#4 No te creas, a mí me han hecho desistir.
De hecho, he retirado el anuncio de venta del Opel Corsa.
1 K 23
#19 srabdm
El cybertruck es famoso por ser incolocable de segunda mano.
0 K 6

menéame