Esto es lo que cobrarán los astronautas de Artemis II por ir a la Luna

Más allá del desafío técnico, surge una cuestión que causa interés: cuánto cobran realmente sus protagonistas. La respuesta, lejos de lo que muchos imaginan, está ligada a la estructura salarial federal de Estados Unidos.Alrededor de 100.000 euros de sueldo sin pluses por peligrosidad. El salario de los astronautas se fija en función de una escala administrativa predefinida y se basa en la experiencia y el rango, pero no tiene en cuenta el riesgo de misiones concretas.