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Esto es lo que cobrarán los astronautas de Artemis II por ir a la Luna

Esto es lo que cobrarán los astronautas de Artemis II por ir a la Luna

Más allá del desafío técnico, surge una cuestión que causa interés: cuánto cobran realmente sus protagonistas. La respuesta, lejos de lo que muchos imaginan, está ligada a la estructura salarial federal de Estados Unidos.Alrededor de 100.000 euros de sueldo sin pluses por peligrosidad. El salario de los astronautas se fija en función de una escala administrativa predefinida y se basa en la experiencia y el rango, pero no tiene en cuenta el riesgo de misiones concretas.

| etiquetas: astronautas , artemis ii , luna , sueldo , misión espacial
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9 comentarios
4 0 0 K 56 actualidad
ingenierodepalillos #8 ingenierodepalillos
#5 Es como ir al parking de una discoteca, para eso invito a mis amigos a orbitar mi salón.
:troll:
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manbobi #1 manbobi *
Por NO ir a la luna, de momento
1 K 24
josde #5 josde
#1 Es por dar una vuelta alrededor de la Luna.
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jonolulu #9 jonolulu
100.000$/año me parece un mojón teniendo en cuenta la preparación, estudios y dedicación necesarios
1 K 18
Gadfly #6 Gadfly
Pues menuda puta mierda de sueldo
1 K 17
perrico #7 perrico
La NASA ha rebajado los requisitos de seguridad para esta misión.
No me subo yo a esa caja de bombas salvo si estoy enfermo terminal.
0 K 12
Ramen #2 Ramen
¿Y les pagan por adelantado o sólo a su regreso, si regresan?
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Tertuliano_equidistante #3 Tertuliano_equidistante
Se forrarán dando conferencias, no creo que el sueldo sea un problema
0 K 10
Suigetsu #4 Suigetsu *
#3 Eso si vuelven, que la nave la ha hecho Boeing Lockheed Martin, bueno, me quedo más tranquilo.
3 K 51

menéame