Estas son las medidas que pide la CNMC para que no vuelva a ocurrir otro gran apagón en España

Medidas inmediatas - Seguimiento de las medidas urgentes ya implantadas, en particular las relativas a la limitación de rampas de producción, el refuerzo de la firmeza de los programas y las modificaciones temporales de los procedimientos de operación, evaluando su eficacia real sobre la estabilidad de la tensión y en su caso ampliación a otras instalaciones. -Impulso efectivo de la habilitación de instalaciones para el seguimiento de consignas de control de tensión en tiempo real, especialmente de generación renovable.