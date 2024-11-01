Estas son las medidas que pide la CNMC para que no vuelva a ocurrir otro gran apagón en España

Medidas inmediatas - Seguimiento de las medidas urgentes ya implantadas, en particular las relativas a la limitación de rampas de producción, el refuerzo de la firmeza de los programas y las modificaciones temporales de los procedimientos de operación, evaluando su eficacia real sobre la estabilidad de la tensión y en su caso ampliación a otras instalaciones. -Impulso efectivo de la habilitación de instalaciones para el seguimiento de consignas de control de tensión en tiempo real, especialmente de generación renovable.
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Supervisión de las herramientas de control de tensión implantadas, mejorando la transparencia para evaluarlas conjuntamente y a futuro, especialmente evaluando la obligatoriedad del RECORE (Renovables, Cogeneración y Residuos) de proporcionar una prestación dinámica.
Y es sólo evaluar la obligatoriedad, cuando en Portugal es obligatorio y gratuito desde 2020
www.meneame.net/story/portugal-implanto-2020-control-tension-electrica
www.meneame.net/search?q=Elperiodicodelaenergia&w=links&p=&
Pero recordemos el caso. No habría habido apagón si todo el mundo hubiera cumplido con las normas que ya había vigentes.