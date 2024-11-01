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Estas son las medidas que pide la CNMC para que no vuelva a ocurrir otro gran apagón en España

Estas son las medidas que pide la CNMC para que no vuelva a ocurrir otro gran apagón en España

Medidas inmediatas - Seguimiento de las medidas urgentes ya implantadas, en particular las relativas a la limitación de rampas de producción, el refuerzo de la firmeza de los programas y las modificaciones temporales de los procedimientos de operación, evaluando su eficacia real sobre la estabilidad de la tensión y en su caso ampliación a otras instalaciones. -Impulso efectivo de la habilitación de instalaciones para el seguimiento de consignas de control de tensión en tiempo real, especialmente de generación renovable.

| etiquetas: cnmc , ree , regulación , apagón , recore
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6 comentarios
3 0 1 K 19 actualidad
#1 El_dinero_no_es_de_nadie *
Curioso que la mayoría de las medidas (20) y las más importantes sean a largo plazo como:
Supervisión de las herramientas de control de tensión implantadas, mejorando la transparencia para evaluarlas conjuntamente y a futuro, especialmente evaluando la obligatoriedad del RECORE (Renovables, Cogeneración y Residuos) de proporcionar una prestación dinámica.

Y es sólo evaluar la obligatoriedad, cuando en Portugal es obligatorio y gratuito desde 2020
www.meneame.net/story/portugal-implanto-2020-control-tension-electrica
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Cometeunzullo #3 Cometeunzullo
Más medidas. La única que van a vigilar realmente es la subida del Mwh para poder implantar más medidas que obligará a subir el Mwh.
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pitercio #5 pitercio
Al final siempre nos quedará agitar los brazos levantados mientras corremos en círculos.
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CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
En nada lopais subirá alguna noticia que es guay y chachi no tener el frigorífico conectado las 24 h, al tiempo
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#6 rystan
Todo es, sin duda, mejorable. Me parecen muy bien todas las medidas adicionales que se pongan.

Pero recordemos el caso. No habría habido apagón si todo el mundo hubiera cumplido con las normas que ya había vigentes.
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menéame