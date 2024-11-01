edición general
¿Estamos viviendo en una era dorada de la estupidez?

Desde los vídeos 'brain rot' hasta la inquietante inteligencia artificial, cada avance tecnológico parece dificultar el trabajo, la memoria, el pensamiento y el funcionamiento independiente

ingenierodepalillos #1 ingenierodepalillos
Sí, siguiente pregunta.
Asimismov #3 Asimismov
#1 si, soportamos más estúpidos y hacemos más estupideces por encima de nuestras posibilidades.
pepel #2 pepel
No, no hemos llegado todavía al límite.
