5048
clics
Cronología de los 12 años del PP ocultando mamografías
5780
clics
El malentendido
5626
clics
El PP se mofa de la Ley de Memoria Democrática con una placa inventada y las redes le dan de su medicina: "Aquí Feijóo no es presidente porque no quiere"
3967
clics
Momento del arresto del conductor que ha sembrado el caos en Villanueva del Trabuco
3416
clics
Un testimonio inédito afirma que Mazón no fue a su despacho tras la comida en 'El Ventorro': "Se pegará una ducha, dormirá la mona o algo"
más votadas
494
La Junta dejó de informar a las mujeres con mamografías sospechosas desde abril de 2021
461
Ni perdona, ni olvida: Valencia exige justicia en una nueva manifestación contra Mazón y su gestión por la DANA
508
El que ha agredido a una reportera de 'En boca de todos' es un escuadrista de la organización parapolicial AMA Desokupa
282
À Punt emite "Corregudes mítiques" en lugar de retransmitir la duodécima manifestación contra Mazón
338
Así falló el sistema de avisos de cáncer de mama: se ordenó dejar de notificar a las mujeres porque “lo haría la nueva empresa”
¿Estamos viviendo en una era dorada de la estupidez?
Desde los vídeos 'brain rot' hasta la inquietante inteligencia artificial, cada avance tecnológico parece dificultar el trabajo, la memoria, el pensamiento y el funcionamiento independiente
sociedad
,
época
,
estupidez
,
chatgpt
,
ia
actualidad
#1
ingenierodepalillos
Sí, siguiente pregunta.
2
K
27
#3
Asimismov
#1
si, soportamos más estúpidos y hacemos más estupideces por encima de nuestras posibilidades.
0
K
12
#2
pepel
No, no hemos llegado todavía al límite.
0
K
19
