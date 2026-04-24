Estafar a los ricos

Antes de que sigas leyendo: Esto no es una oda a la pobreza ni mucho menos, ser rico es mucho mejor que ser pobre, no hay duda ninguna. Lo que quiero intentar explicar es otra cosa. Obviamente que llegar a fin de mes holgadamente, viajar cuando quieres, trabajar poco , que la ley y la justicia sea una sugerncia mas que una oblicación y tener quien te limpie la casa, cuide a los niños y hasta te entrene personalmente es la ostia pero cuando uno convive un poco con los ricos te das cuenta de que la inmensa mayoría de las cosas que consumen o no están tan lejos de lo que podemos consumir los pobres o directamente son hasta peores.

Paso a explicarme: llevo unos años que me junto habitualmente con gente rica, no mil millonaria pero si millonaria en euros, fácilmente pueden tener una riqueza en las decenas de millones de euros y según les acompaño y me prestan cosas me voy dando cuenta de que les estafan, entiendo que el valor de un bolso caro es decir que tienes el poder adquisitivo para comprarlo mas allá de su valor o utilidad real pero por lo menos esperarías que fuera objetivamente mejor que un bolso barato y es que no lo son, son cosas de calidad bastante regulera o pésima, de hecho paso a enumerar las que he considero que he ido viendo.

Comida:

Me han llevado a restaurantes que tienen una pinta espectacular, en sitios mágnificos y que supuestamente eran lo más de lo más.; estrellas Michelín, sitios de moda, chiringuitos exclusivos, especialistas en sushi, carnes importadas, etc y con unos precios que no bajan de 300€ por comensal y de verdad que no solo no lo valen sino que directamente son malos, carnes grasientas, sushis que no se distinguen del que te puedas hacer en casa, mariscos que no se alejan en absoluto de lo que compres tu en una cetaira en Galicia. Puedo admitir la originalidad de algunos con estrella pero puedes disfrutar de la comida por mucho menos de lo que paga esta gente y diría que mucho mejor. El colmo absoluto fue cuando me llevaron al Nusr-et del tontoelhaba de Salt Bae, compro carne yo aquí en Galicia muchisimo mejor por una centésima parte del precio. Curiosamente ninguno de mis amigos tiene un chef personal en casa que es algo que yo si tendría si tuviera su dinero, por lo que les cuesta un solo reloj podrían pagarle un sueldazo a alguien y comer espectacular en casa a diario.º

Bebida:

Esto es directamente toda una industria basada en el cachonedo de a ver quien roba mas a los ricos, niveles de gilipollismo insuperables. Lo del champán caro ya es directamente de puta risa, cualquier botella de 15€ es indistinguible de una de 600€ a cata con los ojos cerrados pero bueno, esto se ha demostrado muchisimas veces como hizo una vez El Comidista elpais.com/gastronomia/el-comidista/2015/10/14/articulo/1444850927_277

Fiesta:

Aquí tengo que decir que ir a reservados en discotecas en mejor que ir a la pista con el mogollón, además si conoces la gente que lleva la disco sin duda te lo pasas mejor y sueles estar mejor rodeado (si, hablo de chicas monas, pseudo-prostitutas) pero el punto es que no es algo que no puedas hacer si te juntas entre 4 o 5 y no sales mucho, te sale hasta mas barato que ir a copas, no lo veo como algo exclusivo de ser rico (y bueno lo de las bengalas cuando pides una botella es la cosa mas hortera y peligrosa del planeta, me da hasta vergüenza).

Respecto a las zonas VIP de los conciertos mi opinión es que la experiencia en ellas es objetivamente peor que en las zonas mas baratas, parece que emocionarse, bailar, botar o cantar a grito pelado está mal visto, ahí hay que poner cara de culo y pasearse como si fuera el salón de tu casa, cuando no te toca estar sentado todo el concierto (que un rato ok, pero tooodo el concierto sentado es una mierda). Obvio tienen la ventaja de que con dinero puedes ir a todos los conciertos que quieras, pero hasta eso es un arma de doble filo, le acaban perdiendo el gusto.

Lo mismo para los palcos de los estadios de futbol, te lo disfrutas menos que el tipo que está en la grada. Que si, que comes jamoncito y tienes calefacción y una tv para ver las repeticiones y hasta bebida ilimitada, pero también tienes eso en tu casa. Al palco no se va a ver el partido, se va a posturear y a mi eso me da mucha pereza.

Vivienda:

Este puede ser el punto mas polémico y mas dificil de explicar. A partir de cierto nivel de calidad de la casa, las habitaciones extra, los metros de largo de la piscina y tener mas plantas se convierte en un puto coñazo. Yo tengo la suerte de haber comprado casa en el siglo pasado y voy a las casas de millones de euros y vale que a primera vista impresionan y te quedas ojiplático pero cuando llevas una o dos semanas en ellas te das cuenta de que usas un sofá y una tv, el resto les sirve para el bacile. Obvio esas casas son mejores que el mini-piso de mi madre en un arrabal de Madrid, no hay discusión en eso pero que si tienes un piso decentemente construido o una casa heredada que le hayas hecho ciertas mejoras no hay tanta diferencia en el día a día. Es mas, es que es hasta más cómodo una casa de 3 habitaciones que una de 15.

Alguno me puede decir que si tienes suficiente dinero tipo Bezzos te puedes construir un IMAX en casa pero alguno de mis colegas tiene cine en casa y lo usa 2 veces al año. Una TV con una barra de sonido decente te da casi el mismo placer y es mucho más cómoda.

El yate:

Para mas de dos días es una puta mierda, así lo digo, no sirve para llegar a sitios (que no, que no sirve, que te tiras la vida aburrido), no sirve para bañarse en el mar, huelen mal, sin son pequeños ni echarte una buena siesta puedes y sin son grandes prefiero un hotel, pescar es aburridisimo y lo único gracioso puede ser lo de llenarlo de modelos y hacerte las fotitos de rigor. Ahí tienes el super yate de Zukemberg o de Bezzos parados durante años o las fotos de Di Caprio o Amancio mega aburridos mirando al horizonte. Es totalmente una cosa que solo "gusta" porque es cara. Y para dos días te lo alquilas con 10 amigos y te lo disfrutas sin tener que mantenerlo.

Ropa/Moda/Joyas/Relojes:

Aquí tengo que poner el disclaimer de que a mi en general la ropa con que me abrigue me vale, las joyas me parecen una tontería enorme (lo de los diamantes es ridículo), no he usado reloj en mi vida y complementos menos. Aun así puedo distinguir si algo es de calidad o no, si un bolso se siente bien al tacto y se ve duradero, si una camiseta es gustosa y bonita,etc. Y esto es otra estafa total, la ropa de rico es fea, no tiene mejor calidad y los precios se basan exclusivamente en el postureo (otra vez), para los relojes igual, los tienes por 100k€ que no cuesta fabricarlos ni 500€, la tecnología que llevan está sobradamente amortizada y los diamantes pueden ser de cultivo y no te darías cuenta.

Lo que si puede verse mucho mejor es la ropa o los trajes hechos a medida pero pasa igual, ahora mismo en 600€ consigues un traje a medida sin problema y si no les pones la etiqueta de la marca "Pepito" es indistinguible del traje de 6000€ o 60.000€.

Coches:

Otro punto polémico, a mi ir haciendo ruido con el coche o la moto me parece muy hortera, admito la utilidad en el ligoteo (si es que te gusta ligar con la gente a la que le impresiona un coche o que se excita con el dinero, que es otra cosa que te da ser rico pero que una vez probado aburre muy rápidamente, ahí tienes a todos los futbolistas, magnates y demás casados y con hijos) y los ultradeportivos son incómodos de cojones para el día a día, para sentarte es un tema, para coger un bache otro, los 500 cv sobran en nuestras carreteras y si lo llevas al circutio no tienes ni puta idea de sacarle todo el jugo y entre que le cambias ruedas y demás no lo disfrutas. Todos mis amigos acaban usando una SUV mas o menos grande (o grandisima ya que pueden) y listo, el deportivo muchas veces hasta les da vergüenza usarlo a partir de cierta edad. Si tu tienes la capacidad de comprarte un coche mas o menos nuevo tu nivel de comfort es prácitcamente el mismo.

Y bueno, se me ocurren mas cosas pero creo que se ha entendido mi punto y repito, que me den los millones que ser rico es MEJOR que ser pobre pero yo esperaría no caer en las trampas que les ponen por el simple postureo.