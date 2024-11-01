Los estadounidenses se están dando cuenta de que Netanyahu puede manejar mejor la guerra que Trump

Si pasas suficiente tiempo en este país, y suficiente tiempo en una sala de redacción aquí, aprendes a reconocer la diferencia entre el ruido y el juicio. Siempre hay ruido alrededor del Primer Ministro Benjamin Netanyahu. Siempre hay ruido alrededor del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Personalidad, marca, ego, desempeño, un sinfín de ruido político. Luego llega una guerra, y el ruido se desvanece. La gente hace una pregunta más simple: ¿Quién entiende la amenaza y quién sabe qué hacer con el poder una vez que se detiene la...