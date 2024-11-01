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Los estadounidenses se están dando cuenta de que Netanyahu puede manejar mejor la guerra que Trump

Si pasas suficiente tiempo en este país, y suficiente tiempo en una sala de redacción aquí, aprendes a reconocer la diferencia entre el ruido y el juicio. Siempre hay ruido alrededor del Primer Ministro Benjamin Netanyahu. Siempre hay ruido alrededor del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Personalidad, marca, ego, desempeño, un sinfín de ruido político. Luego llega una guerra, y el ruido se desvanece. La gente hace una pregunta más simple: ¿Quién entiende la amenaza y quién sabe qué hacer con el poder una vez que se detiene la...

| etiquetas: eeuu , israel , guerra , trump , netanyahu
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
Ui si, Netanyahu gestiona las guerra de pura madre...

La Corte Penal Internacional ordena el arresto de Benjamín Netanyahu por crímenes de guerra y de lesa humanidad
news.un.org/es/story/2024/11/1534501

PD: Propaganda de los nazis sionista
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HeilHynkel #5 HeilHynkel
Jerusalem Post hace que se sonroje La Voz de Pyionpiang.
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#10 srskiner
#5 parece la voz de Galicia
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calde #8 calde
Ahora mismo la maneja Irán.
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Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Ponen de ejemplo a una persona perseguida por la Corte Penal Internacional? xD jodo vaya nivel
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Yorga77 #4 Yorga77
#3 Es el jpost barren para casa.
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#6 Dav3n
#4 Nadie puede ser más nazi que los nazis, evidentemente, esa es la lección que extraigo de esta "información" xD
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frankiegth #7 frankiegth *
#4. Es solo propaganda para consumo interno. Nadie con dos dedos de frente pasa por semejante aro.
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#2 konde1313
De lo que se están dando cuenta los estadounidenses es de que Trump es una marioneta de Bibi, que los ha arrastrado a una guerra que no desean y que no les aporta ningún beneficio. El tiempo de Israel se agota.
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ur_quan_master #9 ur_quan_master
Netanyahu está gestiónando la guerra tan de bien como hitler cuando ordenó Barbarroja.

En un par de años hundimiento y juicio.
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menéame