Estadounidense funda una compañía militar privada en Nigeria para defender a cristianos y pide fondos al Papa Leon XIV

Erik Prince, fundador de Blackwater, ha anunciado que creará una compañía militar privada para defender a los cristianos del Estado Islámico en Nigeria, donde este año ya han sido asesinados más de 7.000 fieles por su fe. En un mensaje publicado en X.com, este exmarine ha pedido al Papa León XIV fondos para su plan militar. «Señor, tengo una idea mejor: ¿por qué no ayuda a mis compañeros a proteger a los cristianos nigerianos de los musulmanes que los están masacrando?». Deja claro así, su intención es implicar directamente al Vaticano.

Enésimo_strike #5 Enésimo_strike
Etiqueta “loco peligroso” :clap:
eldarel #10 eldarel
#5 No creo que esté loco. Es que el Vaticano tiene más dinero que los cristianos de Nigeria.
Enésimo_strike #12 Enésimo_strike
#10 tiene más dinero que Nigeria en conjunto
#9 sliana
pidiendo dinero al vaticano? suerte!
#1 j-light
Me parece una excelente idea.
ur_quan_master #8 ur_quan_master
#1 el Mein Kampf está lleno de buenas ideas
#6 pirat
Le va a disputar el próximo nóbel pazuno de la guerra a su amigacho tramposo... bueno, por pedir también pueden la beatificación.
Alfonso_Garcia_Vaquero_1 #3 Alfonso_Garcia_Vaquero_1
Este no era el mismo que decia que podia conquistar Haití y pedia gente ?
#4 Kuruñes3.0
Pues me parece bien. Había que montar otra en Jerusalen para darle en los dientes a los jodíos.
#7 Xoche
Puto tarado
