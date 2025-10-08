Estadounidense funda una compañía militar privada en Nigeria para defender a cristianos y pide fondos al Papa Leon XIV

Erik Prince, fundador de Blackwater, ha anunciado que creará una compañía militar privada para defender a los cristianos del Estado Islámico en Nigeria, donde este año ya han sido asesinados más de 7.000 fieles por su fe. En un mensaje publicado en X.com, este exmarine ha pedido al Papa León XIV fondos para su plan militar. «Señor, tengo una idea mejor: ¿por qué no ayuda a mis compañeros a proteger a los cristianos nigerianos de los musulmanes que los están masacrando?». Deja claro así, su intención es implicar directamente al Vaticano.