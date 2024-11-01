Estados Unidos pierde material militar por valor de hasta 2.900 millones de dólares en su guerra con Irán [ENG]

Durante las tres primeras semanas del conflicto armado con Irán, el ejército estadounidense probablemente haya perdido hasta 2.900 millones de dólares en equipamiento militar, según declaró Elaine McCusker, alta funcionaria del Pentágono encargada del presupuesto durante la primera administración del presidente estadounidense Donald Trump, al diario The Wall Street Journal (WSJ). McCusker estimó que los daños causados en combate y la sustitución de las pérdidas ascienden a entre 1.400 y 2.900 millones de dólares...