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Estados Unidos pierde material militar por valor de hasta 2.900 millones de dólares en su guerra con Irán [ENG]

Estados Unidos pierde material militar por valor de hasta 2.900 millones de dólares en su guerra con Irán [ENG]

Durante las tres primeras semanas del conflicto armado con Irán, el ejército estadounidense probablemente haya perdido hasta 2.900 millones de dólares en equipamiento militar, según declaró Elaine McCusker, alta funcionaria del Pentágono encargada del presupuesto durante la primera administración del presidente estadounidense Donald Trump, al diario The Wall Street Journal (WSJ). McCusker estimó que los daños causados en combate y la sustitución de las pérdidas ascienden a entre 1.400 y 2.900 millones de dólares...

| etiquetas: estados unidos , guerra , irán , equipamiento militar
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9 comentarios
14 3 0 K 177 actualidad
XtrMnIO #3 XtrMnIO *
Búa, no tienen ni sanidad, ni educación, ni jubilación, ni paro públicos de calidad, los currelas gringos se lo pueden permitir.
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Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Es un buen roto para ir ganando la guerra
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Gry #7 Gry
Si están fundiendo 1.000 millones diarios en la guerra perder 3.000 desde que comenzó tampoco es tanto.
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#8 chavi
Hombre, solo en Tomahawks y van 1600 millones...
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#5 Raskin
Lo dejan caer?
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#6 Suleiman
Sera por pasta... Total por imprimr mas dinero....
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#4 Perrota
Se llama negocio, no pérdida.
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delcarglo #9 delcarglo
Empresas de armas, petroleras, aseguradoras y bancos frotándose las manos
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Aokromes #1 Aokromes
solamente?
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menéame