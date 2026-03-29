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Estados Unidos permitirá que un petrolero ruso llegue a Cuba, rompiendo el bloqueo (ING)

Estados Unidos permitirá que un petrolero ruso llegue a Cuba, rompiendo el bloqueo (ING)

EEUU permitirá que el petrolero ruso Anatoly Kolodki que salió del puerto ruso de Primorsk llegue a Cuba, aliviando parcialmente su bloqueo de facto, según The New York Times. La medida responde a la necesidad de estabilizar el mercado energético global tras la guerra con Irán, relajando temporalmente restricciones a Rusia. El envío (650.000–730.000 barriles) da oxígeno a Cuba tras meses sin importaciones. La decisión refleja un enfoque más flexible y táctico de las sanciones ante la crisis energética. Relacionada: menea.me/2h678

| etiquetas: eeuu , permiso , petrolero , rusia , cuba , bloqueo
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8 comentarios
8 2 1 K 111 actualidad
ur_quan_master #3 ur_quan_master
Una de taco ????
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Beltenebros #8 Beltenebros *
#3
Me hace gracia el titular "permite" cuando sabemos que no es así. Está claro que si se le hubiera ocurrido a EEUU atacar ese petrolero, era "casus belli" y Rusia iba a tomar medidas.
EEUU está en lo más profundo de su decadencia como imperio. Le queda muy poco para terminar de caer, aunque aquí algunos no parecen enterarse, teniendo en cuenta sus trolentarios que supongo habrás visto.
Y por cierto, hace pocos años, creo recordar que en el primer mandato de Trump, EEUU amenazó a Irán por tres buques que transportaban petróleo y gasolina a Venezuela. Irán dijo que respondería si tocaban sus barcos,y al final llegaron a puerto sin problema.
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jm22381 #1 jm22381
Si partió de Primorsk va a ser el primero... y el último :troll:
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NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
La realidad es que petroleo ha estado llegando pero no para los cubanos sino para los negocios de turistas que como siempre detras de estos negocios sabeis quien suele estar y la barbarie de siempre, petroleo para la gente no para turistas si

Parece a lo de la riada de valencia, de morir por que venia el turismo... mismo patron de comportamiento...
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Un_señor_de_Cuenca #5 Un_señor_de_Cuenca
No me lo explico, ¡si no hay bloqueo!
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suppiluliuma #7 suppiluliuma
#6 Lo has entendido perfectamente. Por eso te ha molestado tanto.
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suppiluliuma #4 suppiluliuma
Una vez más, Donald I de Orange, el Pacifista, siendo uña y carne con Vova I, Zarito Lindo de los Zazis de MNM.

Pero los Zazis de MNM son súper dúper antiamericanos, ¿eh? Se oponen a todo lo que hace EEUU, por su imperialismo.

Menuda panda de trileros. xD
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#6 Dedalos *
#4 Podrías limitarte a dar tu opinión, y quitarse eso de la boca. No eres el único "libre pensador", además no se te entiende. Con todos los respetos.
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menéame