EEUU permitirá que el petrolero ruso Anatoly Kolodki que salió del puerto ruso de Primorsk llegue a Cuba, aliviando parcialmente su bloqueo de facto, según The New York Times. La medida responde a la necesidad de estabilizar el mercado energético global tras la guerra con Irán, relajando temporalmente restricciones a Rusia. El envío (650.000–730.000 barriles) da oxígeno a Cuba tras meses sin importaciones. La decisión refleja un enfoque más flexible y táctico de las sanciones ante la crisis energética. Relacionada: menea.me/2h678
Me hace gracia el titular "permite" cuando sabemos que no es así. Está claro que si se le hubiera ocurrido a EEUU atacar ese petrolero, era "casus belli" y Rusia iba a tomar medidas.
EEUU está en lo más profundo de su decadencia como imperio. Le queda muy poco para terminar de caer, aunque aquí algunos no parecen enterarse, teniendo en cuenta sus trolentarios que supongo habrás visto.
Y por cierto, hace pocos años, creo recordar que en el primer mandato de Trump, EEUU amenazó a Irán por tres buques que transportaban petróleo y gasolina a Venezuela. Irán dijo que respondería si tocaban sus barcos,y al final llegaron a puerto sin problema.
Parece a lo de la riada de valencia, de morir por que venia el turismo... mismo patron de comportamiento...
Pero los Zazis de MNM son súper dúper antiamericanos, ¿eh? Se oponen a todo lo que hace EEUU, por su imperialismo.
Menuda panda de trileros.