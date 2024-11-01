edición general
35 meneos
46 clics

Estados Unidos es un peligro para la humanidad

El asesinato del ayatolá Alí Jamenei, durante los bombardeos israelí-estadounidenses contra Irán el 28 de febrero, le dice al mundo que no vale la pena negociar con Washington. La Casa Blanca, sumida en las dinámicas decadentes de un imperio que va perdiendo su hegemonía en casi todos los ámbitos del poder —salvo, si acaso, el tecnológico-militar—, es el principal factor de caos, violencia e inseguridad en el mundo.

| etiquetas: estados unidos , belicismo , plutocracia , imperialismo
29 6 4 K 262 actualidad
13 comentarios
29 6 4 K 262 actualidad
Comentarios destacados:      
Meneador_Compulsivo #1 Meneador_Compulsivo *
Es impresionante la cobertura del medio de Pablo Iglesias a los asesinatos de mujeres y la represión de las protestas en el régimen de los ayatolás, 9 páginas, 0 artículos www.diario-red.com/tags/iran/ xD {0x1f61c}
7 K 72
#4 pozz
#1 Es bastante irónico ver a gente que dice ser muy y mucho de izquierdas, blanqueando de esta forma a una teocracia medieval.
1 K 10
#6 vicox
#4 Espera, no estás blanqueando nada, pero por que yo crea que es una teocracia medieval, no tengo porque cambiarlo. Hay gente que piensa que matar toros es malo, y no por eso matan a todos los que van a los toros. O incluso hay quien dice que comer carne es de bárbaros, pero no nos matan a todos. La cosa es quién te ha dado el mando para destruir países que tienen petróleo, y luego puedas decir "teocracia medieval" a vale así pues si matemoslos a todos.
6 K 54
#9 pozz
#6 y como llamas a matar a varias decenas de miles de civiles en estos ultimos dos meses? y a ahorcar a homosexuales en gruas o cargarse a mujeres por no ponerse un trapo en la cabeza? Estas burradas, y muchas mas, las hacen en el régimen de los ayatolas tan defendido y querido por buena parte de la izquierda occidental. Reducirlo todo al petroleo es ridiculo, igual los ayatolas debieron haberselo pensado antes de financiar a numerosos grupos terroristas como Hezbollah, Huthies y Hamas, de los…   » ver todo el comentario
0 K 7
Alfon_Dc #12 Alfon_Dc
#9 la veracidad de esos datos que das dependen sobre todo de las ganas de creerselos cada uno..por ejemplo, hay quien se lo cree hasta el fondo, y los hay más escépticos.
0 K 7
#5 mstk
#1 Tu debes ser de esos de "conmigo o contra mi".
5 K 70
salchipapa77 #8 salchipapa77
#1 Porque las víctimas importan una puta mierda, la ideología está por encima de todo.
0 K 7
#2 ernovation *
USA es un peligro, mucho más de lo que lo era antes, debido al fascismo. Rusia es un peligro mucho mayor, con tanta arma nuclear y una inestabilidad interna brutal, más que nada por estar perdiendo la guerra. Luego están los paises islámicos que son algo muchísimo peor.
2 K 29
pax0r #7 pax0r
Peligro Trump?

Enero : Maduro
Febrero : El Mencho
Marzo : Jomenei
Abril : el perro quizá?

Vaya limpia se esta haciendo el amigo jajaj
1 K 15
#11 sarri
#7 El mencho fue la dea?
0 K 16
pax0r #13 pax0r
#11 la CIA
0 K 8
#3 laruladelnorte
Viven de sembrar el caos en el mundo,las guerras que promueven son para su beneficio,ese es su ejemplo de democracia...
1 K 13

menéame