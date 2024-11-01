edición general
Estados Unidos negocia con Rusia la reapertura del gasoducto NordStream

Estados Unidos negocia con Rusia la reapertura del gasoducto NordStream, asegura el Berliner Zeitung (*). El gas ruso podría reagresar a la Unión Europea, pero bajo el control de Estados Unidos. La reapertura reduciría los costes energéticos en Europa. En la actualidad, Estados Unidos está explotando la paranoia rusófoba para tomar el control de Europa

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Lo que me iba a reír no esta ni en los escritos xD xD xD xD
#3 Mesopotámico
#1 si, todo el gas ruso pasa por el control de usa. Malavilloso
emmett_brown #5 emmett_brown
#1 Las risas van a venir cuando se den cuenta de que "se ha" roto.
johel #10 johel
#1 Seria unas risas que se lo volviesen a volar.
Verdaderofalso #12 Verdaderofalso
#10 apúntame 5€ a esa apuesta xD
Connect #6 Connect *
#0 regresar a la Unión Europea, pero bajo el control de Estados Unidos

Venga, ¿hasta ese punto se iba a humillar la Unión Europea? Lo que antes tenían controlado, ahora se lo ha birlado Estados Unidos? ¿Hasta cuanto esta bajada de bragas? xD
#7 jorgeesc
#6 Alemania están en niveles insospechados...
RoterHahn #13 RoterHahn
#6
Hasta el ultimo europeo.
azathothruna #4 azathothruna *
@suppiluliuma, mira como el zanahorio negocia con el malvado hijo de putin, por cagarla en iran xD xD xD xD xD xD xD
suppiluliuma #14 suppiluliuma *
#4 ¡Wolfgang! ¡Ya sé que, para ti, un ario auténtico como Trump jamás tendría que negociar con untermenschen como Putin! ¡Pero son precisamente esas ideas estúpidas las que hicieron perder la guerra a tu abuelo y sus kameraden! ¡Tómatelo como una advertencia, Wolfgang! ¡Aún estás a tiempo de cambiar! :troll:
frankiegth #2 frankiegth
El chiste se cuenta solo.
cosmonauta #15 cosmonauta *
En lo que respecta a política rusa, el Berliner Zeitung no dice una verdad ni por error. Y si lo reproducen los magufos antivacunas del mpr21 aún peor.
#9 Marcus78
Hoooola Europa??? Estaaaas? Hooola
johel #11 johel *
#9 El numero que ha marcado no esta disponible, intentelo mas tarde pasados unos bombazos. El numero que ha marcado no existe, por razones ajenas al abonado ha sido dado de baja indefinidamente.
#8 chavi
Je. Este es el NordStream bueno, no como el otro, que era el malo
#16 z1018
Hay que poner en relieve que antes del atentado que sufrió esta instalación, las empresas del consorcio propietario fueron sancionadas por EE.UU. por la puñetera cara, cuando era una instalación europea, entre países europeos y construida y promovida por europeos
