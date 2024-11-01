edición general
2 meneos
2 clics

Estados Unidos e Irán trabajan en un acuerdo marco que se extendería al Líbano

Washington combina la presión en el estrecho de Ormuz con los contactos con los iraníes a través de la mediación de Pakistán

| etiquetas: estados unidos , irán , líbano
1 1 0 K 25 actualidad
2 comentarios
1 1 0 K 25 actualidad
Connect #1 Connect
Pero lo que han pillado los israelís lo van a devolver? O cacho pillado no lo suelto como han hecho en Gaza y están haciendo en Cisjordania? Porque si no se vuelven a retirar a las frontera de hace unas semanas, es una puñalada a Líbano.

No hay que olvidar que siguen en los Altos del Golán y desde la caída de Bashar al-Ásad aún pillaron más cacho.
0 K 13
BastardWolf #2 BastardWolf *
#1 esto? Pero si son judiooos, de la cofradia del puño cerrado para el dinero y por supuesto tb para las tierras robadas. Que coño van a soltar...
0 K 13

menéame