Estados Unidos impone sanciones a Gustavo Petro

Estados Unidos impuso este viernes sanciones al presidente de Colombia, Gustavo Petro; así lo dio a conocer la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. “Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”. Las sanciones implican que “todos los bienes e intereses en bienes que se encuentren en EE.UU. o en posesión o control quedan bloqueados".