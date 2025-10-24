edición general
Estados Unidos impone sanciones a Gustavo Petro

Estados Unidos impuso este viernes sanciones al presidente de Colombia, Gustavo Petro; así lo dio a conocer la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. “Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”. Las sanciones implican que “todos los bienes e intereses en bienes que se encuentren en EE.UU. o en posesión o control quedan bloqueados".

Findeton #1 Findeton *
Relacionada: Hugo Carvajal (ex jefe de la SIDE venezolana) reveló los políticos de izquierda a los que financiaba el régimen en Venezuela
www.elnacional.com/2025/10/the-objective-el-pollo-carvajal-revelo-los-
5 K -42
NATOstrófico #2 NATOstrófico
#1 the objetive xD xD xD
3 K 44
oceanon3d #4 oceanon3d *
#2 Creo que sus propietarios son venezolanos ricachones ... financieros de la ultra derecha de Venezuela. De esos a los que Ayudo les da la bienvenida hasta con besos en el ojete.
1 K 21
oceanon3d #3 oceanon3d *
#1 ¿El Pollo Carvajal y The Ojete?

¿Es en serio o te estás quedando con nosotros?

La verdad es que eres majete ... no se ni si tú mismo te crees lo que comentas aveces.

Y hablando del Pollo este que el Juez filial del PP tenía para dar titulares a la másmedia de derechas ¿Lo extraditaron a EEUU?... estaba reclamado por narco tráfico internacional y organización criminal.
3 K 45
Findeton #5 Findeton
#3 Hablas como si un juicio por narcotráfico en EEUU fuera cualquier tontería.
0 K 10
oceanon3d #8 oceanon3d *
#5 Tu sabrás; has subido un enlace de un panfleto que basa una "noticia" en el testimonio un delincuente buscado internacionalmente que estaba apresado en España a espera de extradición ... no se cual es su situación actual. El Ex juez Manuel García-Castellón estuvo vacilando con el una temporada (retrasando la entrega a los yankis) para alimentar bulos contra el gobierno.
0 K 9
#7 tyrrelco
#1 Ya te vale traer a ese bicharraco y esa fuente...
0 K 10

