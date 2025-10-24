10 botes destruidos, 43 muertos y una crisis que crece en el Caribe y el Pacífico: cronología de los ataques de EE.UU

El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes un nuevo ataque contra una embarcación en aguas internacionales del Caribe, el décimo desde el 2 de septiembre, día en que comenzaron las ofensivas. EE.UU. argumentó que estos barcos transportaban narcóticos, sin proporcionar pruebas que respalden esas afirmaciones. Hasta el momento son 43 las personas que murieron en estos ataques en el Caribe y el Pacífico, que se han llevado a cabo sin procedimientos judiciales ni una declaración de guerra del Congreso de Estados Unidos.