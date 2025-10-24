edición general
8 meneos
10 clics
10 botes destruidos, 43 muertos y una crisis que crece en el Caribe y el Pacífico: cronología de los ataques de EE.UU

10 botes destruidos, 43 muertos y una crisis que crece en el Caribe y el Pacífico: cronología de los ataques de EE.UU

El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes un nuevo ataque contra una embarcación en aguas internacionales del Caribe, el décimo desde el 2 de septiembre, día en que comenzaron las ofensivas. EE.UU. argumentó que estos barcos transportaban narcóticos, sin proporcionar pruebas que respalden esas afirmaciones. Hasta el momento son 43 las personas que murieron en estos ataques en el Caribe y el Pacífico, que se han llevado a cabo sin procedimientos judiciales ni una declaración de guerra del Congreso de Estados Unidos.

| etiquetas: ee.uu , caribe , pacifico , 10 botes , destruidos , 43 muertos
7 1 0 K 89 actualidad
3 comentarios
7 1 0 K 89 actualidad
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
43 asesinados extrajudicialmente, ciudadanos para colmo de una nacion extranjera... todo ello en en aguas internacionales ,
Y aqui no pasa nada.

Imaginad por un momento que esto mismo lo hace Rusia o China, la que se lia al instante.
"Un mundo basado en reglas" dicen los muy cinicos.
2 K 24
Asimismov #2 Asimismov
Como Maduro llame a los hutíes ya verás qué pronto se acaban los Reapers y los barcos americanos en el Caribe.
0 K 12
Pejeta #3 Pejeta
EEUU se ha convertido en estado terrorista. Forma parte del eje del mal junto con Israel
0 K 7

menéame