Estados Unidos: Hombre acusado por borrar su teléfono antes de que Aduanas pudiera registrarlo (ENG)

Un hombre de Atlanta ha sido detenido y acusado de borrar supuestamente datos de un teléfono Google Pixel antes de que un miembro de una unidad secreta de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) pudiera registrarlo, según los registros judiciales y las publicaciones en redes sociales revisadas por 404 Media. El hombre, Samuel Tunick, es descrito como un activista local de Atlanta en Instagram y otras publicaciones que tratan el caso.

#4 omega7767
"es descrito como un activista local"

este es un individuo peligroso para los gobernantes.

Este es el tipico individuo al que quieren espiar, sus contactos, sus mensajes etc por eso quitar el encriptado, por eso el software de espionaje

al estado no le importa espiar a la inmensa mayoria de la gente
alcama #1 alcama
Se ha marcado un Garcia Ortiz
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Los google pixel admiten una BIOS que no deja que se les espíe y lo que te hace sospechoso a ciertos ojos.

www.xatakandroid.com/sistema-operativo/que-google-pixel-sean-moviles-p
pitercio #6 pitercio *
En USA ya no eres dueño de tus datos. Aquí tampoco, aunque creas que sí, pero no. Ya vemos cómo el fascismo va perdiendo la vergüenza de meterse en archivos, domicilios y coños.
#7 j3j3j3j3
#6 aqui se disimula mas , pero sin embargo si tu no quieres dar tus datos de tu movil a la policia no lo puede tocar sin la orden de un jjuez , esto en el pais mas maravilloso del mundo no pasa , hay casos de denuncias donde a varios turistas los de aduana le han denegado la entrada por no querer darles la contraseña de su movil o portatil
pitercio #11 pitercio *
#7 bueno, es que aquí el 95% de las autoridades armadas no sabrían cómo mirar o qué buscar ni aunque les dieses logado y descifrado tu móvil. Pero los chungos de verdad apenas necesitan que el trasto esté encendido en alguna parte.
Aprovecho para saludar.
Veelicus #2 Veelicus
...and the land of the free.
jm22381 #5 jm22381
¿Y si alguien trata de cruzar la aduana sin móvil directamente lo fusilan no? :tinfoil:
#8 chocoleches
Cómo saben lo que tenía en su teléfono en primer lugar? No necesitas un móvil para participar en redes sociales.

No se aguanta por ningún lado, es como acusar a alguien de destruir la droga que no han encontrado en su casa.
frg #10 frg
¿Ha preservado su intimidad? Pocos García Ortiz hay en este mundo.
sotillo #9 sotillo
No está mal pero el original sigue siendo yanki, aquí una copia y burda, por mucho que los inviten a algún evento en yankilandia no mejora lo de burda
