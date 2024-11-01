Estados Unidos: Hombre acusado por borrar su teléfono antes de que Aduanas pudiera registrarlo (ENG)

Un hombre de Atlanta ha sido detenido y acusado de borrar supuestamente datos de un teléfono Google Pixel antes de que un miembro de una unidad secreta de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) pudiera registrarlo, según los registros judiciales y las publicaciones en redes sociales revisadas por 404 Media. El hombre, Samuel Tunick, es descrito como un activista local de Atlanta en Instagram y otras publicaciones que tratan el caso.
este es un individuo peligroso para los gobernantes.
Este es el tipico individuo al que quieren espiar, sus contactos, sus mensajes etc por eso quitar el encriptado, por eso el software de espionaje
al estado no le importa espiar a la inmensa mayoria de la gente
www.xatakandroid.com/sistema-operativo/que-google-pixel-sean-moviles-p
No se aguanta por ningún lado, es como acusar a alguien de destruir la droga que no han encontrado en su casa.