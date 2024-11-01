Estados Unidos: Hombre acusado por borrar su teléfono antes de que Aduanas pudiera registrarlo (ENG)

Un hombre de Atlanta ha sido detenido y acusado de borrar supuestamente datos de un teléfono Google Pixel antes de que un miembro de una unidad secreta de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) pudiera registrarlo, según los registros judiciales y las publicaciones en redes sociales revisadas por 404 Media. El hombre, Samuel Tunick, es descrito como un activista local de Atlanta en Instagram y otras publicaciones que tratan el caso.