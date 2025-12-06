Estados Unidos: dos adolescentes asesinaron a una compañera de 14 años y prendieron fuego su cuerpo

Una misteriosa desaparición terminó con un trágico desenlace y un grave crimen en Pace, en el estado de Florida. Danika Jade Troy, de apenas 14 años, fue asesinada y su cuerpo apareció calcinado en una zona boscosa. Por el hecho, la policía detuvo a dos adolescentes, de 14 y 16 años, que eran sus compañeros de clase. Por el momento, sus nombres no trascendieron porque son menores de edad, aunque las autoridades adelantaron que buscan que sean juzgados como adultos.