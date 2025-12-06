edición general
Estados Unidos: dos adolescentes asesinaron a una compañera de 14 años y prendieron fuego su cuerpo

Una misteriosa desaparición terminó con un trágico desenlace y un grave crimen en Pace, en el estado de Florida. Danika Jade Troy, de apenas 14 años, fue asesinada y su cuerpo apareció calcinado en una zona boscosa. Por el hecho, la policía detuvo a dos adolescentes, de 14 y 16 años, que eran sus compañeros de clase. Por el momento, sus nombres no trascendieron porque son menores de edad, aunque las autoridades adelantaron que buscan que sean juzgados como adultos.

3 comentarios
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo *
- ¿Cómo quedó? ¿Sufrió mucho?
- Calcinada
- Pues menos mal, es un consuelo.

...
Perdón. Dicen que humor es desgracia más tiempo, aquí he sustituido el tiempo por la distancia. :hug:
satchafunkilus #2 satchafunkilus
#1 a ver, como chiste está un poco cogido con pinzas...
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
#2 está un poco adaptado, originalmente era una casa: ¿Quedó muy dañada? Calcinada...
