Estados Unidos despliega bombarderos B-52 en España para ejercicios multinacionales

Aviones B-52 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos han llegado a la Base Aérea de Morón en España como parte del Grupo de Trabajo de Bombarderos Europa 26-1, según información proporcionada por el servicio.
| etiquetas: españa , bombarderos , b52 , eeuu , ejercicios
Yo querría una unión de ejércitos exclusivamente Europeos y fuera los USA de aquí..., mientras esto no sea así, las maniobras son las maniobras y las hacen todos los miembros.
P.D Esto son maniobras en conjunto. Otra cosa son sus movidas para Israel o cualquier otro conflicto que ni nos va ni nos viene y que usen las bases aquí convirtiéndonos en objetivos..., eso si que hierve la sangre del todo.
Ya sabes, de los de banderita...
personaentrañable criatura incomprensible, es decir, cabe ese milagro.
Abra que esperar a que se decante la prensa.
Las bases de Rota y Morón están en territorio español y la soberanía es española; su uso por EE. UU. se rige por el Convenio de Cooperación para la Defensa (1‑dic‑1988) y sus protocolos. España tiene autoridad para autorizar o denegar ciertos usos y cargas, y existe un Comité Bilateral para resolver asuntos prácticos.
Como siempre o mal informado o desinformando.