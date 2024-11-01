edición general
Estados Unidos despliega bombarderos B-52 en España para ejercicios multinacionales

Aviones B-52 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos han llegado a la Base Aérea de Morón en España como parte del Grupo de Trabajo de Bombarderos Europa 26-1, según información proporcionada por el servicio.

Barney_77 #1 Barney_77
Es su base y se la follan como quieren.
SMaSeR #2 SMaSeR
#1 En este caso, no estoy de acuerdo.
Yo querría una unión de ejércitos exclusivamente Europeos y fuera los USA de aquí..., mientras esto no sea así, las maniobras son las maniobras y las hacen todos los miembros.

P.D Esto son maniobras en conjunto. Otra cosa son sus movidas para Israel o cualquier otro conflicto que ni nos va ni nos viene y que usen las bases aquí convirtiéndonos en objetivos..., eso si que hierve la sangre del todo.
Spirito #5 Spirito *
#2 Bueno, Barney, como buen derechon, es de todo menos compatriota español.

Ya sabes, de los de banderita... xD
SMaSeR #7 SMaSeR
#5 Pues yo diría que en esta ocasión se esta quejando de que USA tenga bases en España. Vamos, así lo he entendido yo y de ahí mi respuesta xD.
Spirito #8 Spirito *
#7 Es una persona entrañable criatura incomprensible, es decir, cabe ese milagro. xD
#11 tromperri
#7 Ni por asomo. Ha dado muestras de servilismo claras en este foro como para que el sentido de su comentario esté claro.
ur_quan_master #9 ur_quan_master *
#2 ¿Serán de ese tipo de maniobras amenazantes que hacen China, Corea, Bielorrusia, etc. o serán de las buenas?

Abra que esperar a que se decante la prensa.
Spirito #6 Spirito *
#1 Tú a callar, ¡hombre ya! ¬¬
#10 tromperri *
#1 NO ES SU BASE.

Las bases de Rota y Morón están en territorio español y la soberanía es española; su uso por EE. UU. se rige por el Convenio de Cooperación para la Defensa (1‑dic‑1988) y sus protocolos. España tiene autoridad para autorizar o denegar ciertos usos y cargas, y existe un Comité Bilateral para resolver asuntos prácticos.

Como siempre o mal informado o desinformando.
#3 LaMinaEnMiPuerta
B-52 el avión preferido del enemigo.
ezbirro #4 ezbirro
Ojo cuidado que no se dejen nada por ahí tirado.
