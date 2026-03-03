Estados Unidos busca un levantamiento armado dentro de Irán, y se espera una operación terrestre en cuestión de días (IN)

edición general
Estados Unidos busca un levantamiento armado dentro de Irán, y se espera una operación terrestre en cuestión de días

Estados Unidos e Israel están tratando de fomentar un levantamiento armado dentro de Irán utilizando una fuerza de combate kurda armada, que se ha construido desde la guerra de los doce días en 2025. ITV News entiende que desde el año pasado, las armas han sido introducidas de contrabando en el oeste de Irán para armar a miles de voluntarios kurdos. Se espera que comiencen una operación terrestre en cuestión de días.

duende #2 duende
Bueno, si los Kurdos se dejan volver a utilizar para volver a ser abandonados, como pasó en Siria, esta vez será culpa suya: "Si me engañas una vez, tuya es la culpa; si me engañas dos, es mía".
tul #3 tul
#2 a saber cuanto tiempo llevaran ya con lideres manejados por la cia
Paladio #1 Paladio
habrá que hacer lugar en Europa para alojar a muchos kurdos
#5 pandasucks
Traducción: QUEREMOS MÁS PETRÓLEO
y como Israel tiene vídeos míos en plan pedo, pues me toca hacer lo que dicen, como siempre.
Sinyu #4 Sinyu
Esto tiene pinta que se “sirianice”, kurdos, beluchis, persas, fundamentalistas, los de Azerbaiyán….
#6 amusgada
no sé yo si están convencidos los peshmergas, amás llevan días bombardeando Erbil y otros sitios, debe ser estrategia Bibi pa hacer amigos (Irán tamién anda cargándose a la oposición kurda así que...)

De todas formas, ya dijeron que niet thenewregion.com/posts/4744
