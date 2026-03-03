Estados Unidos busca un levantamiento armado dentro de Irán, y se espera una operación terrestre en cuestión de días (IN)

Estados Unidos e Israel están tratando de fomentar un levantamiento armado dentro de Irán utilizando una fuerza de combate kurda armada, que se ha construido desde la guerra de los doce días en 2025. ITV News entiende que desde el año pasado, las armas han sido introducidas de contrabando en el oeste de Irán para armar a miles de voluntarios kurdos. Se espera que comiencen una operación terrestre en cuestión de días.