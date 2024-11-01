Estadillos por la "paz", Putin y Occidente. Reflexiones finales

X parte de la serie "El cómo Occidente ha planeado destruir Rusia desde hace siglos" (Historia y no Propaganda). Las actuales “propuestas” de paz de Occidente siempre tendrán un objetivo, apaciguar a Moscú con algunas concesiones territoriales, pero cualquier 'negociación' hacia la 'paz' de hecho enmascara un impulso para posponer, solo por un tiempo, el plan maestro original: desmembrar y destruir Rusia. Por tanto, no habrá verdadera paz mientras Occidente no respete su propia palabra tantas veces violada.