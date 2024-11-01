edición general
Estadillos por la "paz", Putin y Occidente. Reflexiones finales

X parte de la serie "El cómo Occidente ha planeado destruir Rusia desde hace siglos" (Historia y no Propaganda). Las actuales “propuestas” de paz de Occidente siempre tendrán un objetivo, apaciguar a Moscú con algunas concesiones territoriales, pero cualquier 'negociación' hacia la 'paz' de hecho enmascara un impulso para posponer, solo por un tiempo, el plan maestro original: desmembrar y destruir Rusia. Por tanto, no habrá verdadera paz mientras Occidente no respete su propia palabra tantas veces violada.

salteado3 #1 salteado3
Mucho petróleo, diamantes, gas, tierras raras, acero, titanio, uranio...

Y mucha ambición y tradición anglosajona de robar lo que quieren porque es suyo por derecho divino.
8
suppiluliuma #3 suppiluliuma *
Las actuales “propuestas” de paz de Occidente siempre tendrán un objetivo, apaciguar a Moscú con algunas concesiones territoriales, probablemente todo el Donbás dadas las actuales condiciones sobre el terreno, evitando que regiones como Odessa, Nikolaev y Dnipro, que formaron parte de Novorossiya (imperio ruso) retornen bajo control ruso, eso sería una catástrofe aún mayor para la OTAN, que hipotéticamente quedaría privada de acceso al Mar Negro.

Y tan hipotéticamente, dado que Rumanía,…   » ver todo el comentario
2
#4 Dav3n
#3 Está la OTAN mangoneando a Rumanía, Turquía o Bulgaria para atacar algo ruso?

Ah, que no. Pues ya está desmontado tu argumento de chichinabo xD

Esfuérzate más que a este paso no cobras el aguinaldo, hamigui :-D
2
suppiluliuma #8 suppiluliuma *
#4 A ver, negacionista de Bucha. El subnormal profundo que ha autocompletado sus gemidos semicoherentes con ChatGPT para entregarnos la diarrea mental de este envío, dice en el primer párrafo de su excrecencia semiarticulada que si Rusia conquista el sur de Ucrania, la OTAN pierde su acceso al Mar Negro. Lo que es una burrada del calibre 15 y medio, dado que hay tres países de la OTAN con costa en el Mar Negro, ¡y Ucrania no es…   » ver todo el comentario
0
Cantro #10 Cantro
#4 tampoco lo está haciendo Moldavia y sin embargo reciben de vez en cuando alguna que otra indirecta

Ahí queda el desmontado tu "argumento"

Por cierto, últimamente se os ve mucho más activos, tras una época en la que estabais todos bastante calmados. ¿Os han pagado por fin?
0
Cantro #9 Cantro
#3 leyéndole, parece que hasta que todo el mundo haga exactamente lo que Putin quiere es una ofensa hacia Rusia que deberá ser castigada en el futuro

Es cojonudo esto
1
ElenaCoures1 #6 ElenaCoures1
Rusia es de facto una dictadura y su líder un fascista y un criminal
Pero lo que le pasa al país es culpa de Occidente
Propaganda rusa a todo trapo; lo habitual en este portal
1
Find #2 Find
Yo no he planeado nada
0
#5 j-light
Este es probablemente en canto del cisne de Europa como unión de intereses económicos. Los políticos oligopolistas han fracasado, como fracasan siempre, porque no saben más que de negocios y no tienen visión a largo plazo. El futuro no existe, no les preocupa y no es su problema.
0
aupaatu #7 aupaatu *
Cuando el expolio de las colonias Europeas se les complica mirar al vecino que tiene los mismos recursos que sus excolonias y está más cerca.
Curiosamente también es Europa
0
Cantro #11 Cantro
#7 los propios rusos ya hacían ese trabajo, sin que sus clientes tuviesen que hacer nada, salvo recoger los beneficios

Solo cuando la vena imperialista les ha empezado a palpitar la cosa se ha puesto cruda

Y cada día lanzan una excusa distinta. Que si planes para desmembrar Rusia, que si los demás son nazis (pero nosotros, paneslavistas, que agredimos a varios de nuestros vecinos, no), que si no se qué de propaganda homosexual y que hay que ser todos tan machotes como don Vladimir etc etc

Si repasamos la historia, es el libro de estilo de los gobiernos rusos desde siempre.

Ya lo hacían los del Imperio ruso, lo hicieron los soviéticos después, y como siempre les ha ido muy bien, siguen usándolo
1

