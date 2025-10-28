edición general
¿Está a punto de estallar la burbuja de la IA?

Hace apenas unos años, Silicon Valley parecía haber tocado techo con la fantasía del metaverso y la fiebre de las criptomonedas. Pero el capitalismo tecnológico nunca muere: solo cambia de disfraz. Ahora, la nueva utopía se llama inteligencia artificial, y su promesa ha vuelto a encender los mercados, las conferencias y las imaginaciones. Todo vuelve a empezar: discursos redentores, inversiones multimillonarias y una fe colectiva en el progreso automático. La pregunta es hasta cuándo puede crecer una promesa antes de colapsar bajo su propio pes

#4 rbrn *
Durante décadas no se podía mentar el término Inteligencia Artificial porque a la gente le sonaba a humo y había que referirse a los algoritmos y técnicas específicas: aprendizaje automático, visión por computador, redes neuronales, algoritmos evolutivos, etc. Ahora pasa justo al contrario. Así que hay multitud de cosas que ya estaban ahí, muchas veces en un cajón porque nadie quería invertir en ello, que ahora salen a la luz bajo el paraguas del término general Inteligencia Artificial. Esto…   » ver todo el comentario
1 K 20
pip #13 pip
#4 exacto, es una burbuja de expectativas. La tecnología es muy buena pero se le pide más de lo que da.
0 K 11
#8 kobofen
El artículo lo dice todo correctamente. El crecimiento exponencial de las capacidades no va a suceder. Todo indica que se está ahora cerca del límite alcanzable con esta tecnología. Los resultados carecen de fiabilidad por lo que no son usables. Los ingresos son insuficientes. No hay retorno de la inversión.

Lo que es de extrañar es que la burbuja no haya estallado todavía. Quizás es que los inversores están atrapados e intentan aguantar atrincherados tras un muro de dispadores de calor.
1 K 18
pip #12 pip
#8 si, el escenario más probable es un tercer invierno de la IA, estancamiento como sucedió con las máquinas LISP, y desinversión masiva. Para mi lo que ocurrirá es que muchas empresas petarán, y la IA se quedará pero más cara para los profesionales y llena de publicidad para los usuarios gratuitos.
0 K 11
Sinfonico #2 Sinfonico
La IA son los padres
0 K 10
sorrillo #3 sorrillo
Si lo dices cada día posiblemente algún día podrás decir que acertaste.

Eso no demuestra que sepas cuando va a estallar, solo que eres un pesado.

A todo ello la burbuja del puntocom estalló y eso no evitó que el surgimiento de la sociedad de la información supusiera una revolución a escala planetaria y sigamos viviendo sus consecuencias.
0 K 10
Catacroc #11 Catacroc
#6 Como los NFTs, guardad, guardad este twit que dentro de unos años nos reiremos.
0 K 10
Catacroc #1 Catacroc
La burbuja de la IA esta apunto de estallar, tal vez hoy, tal vez mañana, tal vez dentro de 10 años, pero cada vez esta mas cerca.
0 K 10
Yonny #6 Yonny
#1 no lo creo, la IA es un negocio aún por explotar. No estamos ni empezando.
0 K 10
tul #7 tul
#1 mucho antes de 10 años, han prometido el oro y el moro y excepto en 4 cosas no van a cumplir ni de lejos.
1 K 15
#10 kobofen
#1 Ni de lejos va a aguntar este montaje diez años, ni cinco. Dos como mucho y sería una pasada.

Esto es como todo. Dentro de dos años diré que otro año más. Vale. Pero es que no hay nada detrás.
1 K 10
Virusaco #5 Virusaco *
Hasta que la burbuja no explote seguiremos viendo de forma recurrente artículos como éste, pronosticándolo. Muy cansino.

Salu3
0 K 9
#9 kobofen
#5 Estos artículos son necesarios para no cederles el discurso a los de la inteligencia artificial mágica.
0 K 7

