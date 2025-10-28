¿Está a punto de estallar la burbuja de la IA?

Hace apenas unos años, Silicon Valley parecía haber tocado techo con la fantasía del metaverso y la fiebre de las criptomonedas. Pero el capitalismo tecnológico nunca muere: solo cambia de disfraz. Ahora, la nueva utopía se llama inteligencia artificial, y su promesa ha vuelto a encender los mercados, las conferencias y las imaginaciones. Todo vuelve a empezar: discursos redentores, inversiones multimillonarias y una fe colectiva en el progreso automático. La pregunta es hasta cuándo puede crecer una promesa antes de colapsar bajo su propio pes
| etiquetas: ia , burbuja , tecnología
Lo que es de extrañar es que la burbuja no haya estallado todavía. Quizás es que los inversores están atrapados e intentan aguantar atrincherados tras un muro de dispadores de calor.
Eso no demuestra que sepas cuando va a estallar, solo que eres un pesado.
A todo ello la burbuja del puntocom estalló y eso no evitó que el surgimiento de la sociedad de la información supusiera una revolución a escala planetaria y sigamos viviendo sus consecuencias.
Esto es como todo. Dentro de dos años diré que otro año más. Vale. Pero es que no hay nada detrás.
