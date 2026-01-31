edición general
Espiral violenta en Irán

El régimen teocrático de Irán es una sangrienta dictadura dispuesta a aplastar cualquier signo de disidencia interna, un concepto que incluye un baile callejero subido a las redes sociales, o el cabello de una mujer asomando del pañuelo obligatorio más de lo que considerado permitido. Naciones Unidas estima que hasta 20.000 personas pueden haber muerto por la brutal represión de la última oleada de protestas que sacude el país.

cocolisto #1 cocolisto
20.000....No se como no dicen 200. 000 ó 20.000.000 millones.
Seguramente los gazaties tienen más que motivos para exagerar, pero desgraciadamente no les hace falta.
#2 Dav3n
#1 Están a full con la campaña, buena prisa se han dado los perritos falderos europeos para meter a la IRG en su lista de terroristas y en preparar las sanciones a la carta para contentar a EEUU.

El mundo libre {0x2122} demostrando de nuevo hasta donde llega la inmundicia.
ur_quan_master #4 ur_quan_master
La voto cansina por no votar spam
#3 Abajo
Está EEUU para dar lecciones de violencia cuando tienen a las SS asesinando a ciudadanos a sangre fría.
ElBeaver #6 ElBeaver
#3 Ah, entonces en Irán pueden matar sin consecuencias, gracias.
Veelicus #7 Veelicus
De chatgpt, no se porque esta informacion por ejemplo no te lo dicen nunca en las televisiones... quizas va contra el relato.


{0x1f4ca} Número y porcentaje de mujeres en universidades iraníes

{0x1f539} Total de estudiantes universitarios (últimos datos disponibles):

En el año académico 2021-2022, había aproximadamente 3,342,220 estudiantes de educación superior en Irán. De ellos, aproximadamente 1,641,426 eran mujeres, lo que equivale a casi el 49 % del total.

{0x1f539} Distribución…   » ver todo el comentario
ElBeaver #5 ElBeaver
La brigada revolucionaria hundiendo el post, qué sorpresa.:roll:
