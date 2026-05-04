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Los españoles ingresan por primera vez más de 100.000 millones con las inversiones, el alquiler y la venta de casas

Los ingresos que entran cada año en los hogares españoles suelen venir de fuentes tradicionales como los salarios, las pensiones y las actividades profesionales. Sin embargo, existe una vía que a menudo pasa desapercibida para el gran público, pero que ha cobrado un protagonismo inédito en el último ejercicio. Son las rentas del capital. Engloba las rentas inmobiliarias, principalmente por el alquiler de viviendas. En este caso, los contribuyentes obtuvieron unas ganancias de casi 35.000 millones.

| etiquetas: alquiler , venta inmuebles
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9 comentarios
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XtrMnIO #2 XtrMnIO
Los españoles rentistas, a costa de parasitar a los currantes.
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eltoloco #1 eltoloco
Los rentistas se están forrando, ¿Y la noticia cual es?
3 K 43
#3 Martillo_de_Herejes
"... existe una vía que a menudo pasa desapercibida para el gran público, pero que ha cobrado un protagonismo inédito en el último ejercicio. Son las rentas del capital... "

¿En serio hay alguien que ha escrito esto? Ostia puta... ni la IA lo haría peor. Ni pasa desapercibida, porque lo sabe todo el mundo, ni es algo reciente: existe desde que el mundo es mundo y aparecieron tipos que prestaban dinero o cedían bienes a cambio de una remuneración.

No merece la pena ni pinchar en el enlace de la noticia.
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Bombástico #5 Bombástico
Típicos viejos langosta y demás vividores del pueblo español.
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#6 rpgpalacinster
Para que luego digan que el problema de la inflación es la subida del salario mínimo.

Las rentas del capital cada vez mayores y las rentas del trabajo cada vez más bajas en comparación. Esto lleva pasando desde hace décadas y no hace más que agravarse. La IA solo puede hacer que esto empeore.
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#8 chavi
El.problema es quienes han recibido y quienes han puesto...
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#4 Archaic_Abattoir
Lo ingresan los españoles que lo ingresan porque otros españoles serán los que pagan ese dinero.
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taSanás #7 taSanás
y el estado, no nos olvidemos que el que más factura con todo esto es el estado.. para luego dedicarlo a pensiones, sanidad y educación
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#9 xaxipiruli
#7 Nah, ni eso. Mira lo que pagan los grandes tenedores.
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