Los ingresos que entran cada año en los hogares españoles suelen venir de fuentes tradicionales como los salarios, las pensiones y las actividades profesionales. Sin embargo, existe una vía que a menudo pasa desapercibida para el gran público, pero que ha cobrado un protagonismo inédito en el último ejercicio. Son las rentas del capital. Engloba las rentas inmobiliarias, principalmente por el alquiler de viviendas. En este caso, los contribuyentes obtuvieron unas ganancias de casi 35.000 millones.
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¿En serio hay alguien que ha escrito esto? Ostia puta... ni la IA lo haría peor. Ni pasa desapercibida, porque lo sabe todo el mundo, ni es algo reciente: existe desde que el mundo es mundo y aparecieron tipos que prestaban dinero o cedían bienes a cambio de una remuneración.
No merece la pena ni pinchar en el enlace de la noticia.
Las rentas del capital cada vez mayores y las rentas del trabajo cada vez más bajas en comparación. Esto lleva pasando desde hace décadas y no hace más que agravarse. La IA solo puede hacer que esto empeore.