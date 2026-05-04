Los españoles ingresan por primera vez más de 100.000 millones con las inversiones, el alquiler y la venta de casas

Los ingresos que entran cada año en los hogares españoles suelen venir de fuentes tradicionales como los salarios, las pensiones y las actividades profesionales. Sin embargo, existe una vía que a menudo pasa desapercibida para el gran público, pero que ha cobrado un protagonismo inédito en el último ejercicio. Son las rentas del capital. Engloba las rentas inmobiliarias, principalmente por el alquiler de viviendas. En este caso, los contribuyentes obtuvieron unas ganancias de casi 35.000 millones.