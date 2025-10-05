edición general
Los españoles de la flotilla denuncian malos tratos de Israel a su llegada a Madrid: "Nos han golpeado, arrastrado y atado"

El primer grupo de 21 españoles de la Global Sumud Flotilla deportados por Israel ha denunciado un "trato vejatorio e inhumano" y torturas en la cárcel. A su llegada al Aeropuerto de Madrid-Barajas varios de ellos han asegurado que han sido "atados" y "golpeados" y que no tenían agua potable ni comida. "Los maltratos físicos y psicológicos han sido repetidos estos días. Nos han pegado, nos han arrastrado, nos han atado de pies y manos, nos han vendado los ojos, nos han insultado, nos han impedido dormir, nos han negado la asistencia médica".

albertiño12 #1 albertiño12
Esto es a lo que los fascistas patrios han llamado crucero, batucada, asamblea de facultad flotante...
Skiner #7 Skiner *
#1 Esto ha sido un: si ya sabes como me pongo para que me invitas :troll:
Skiner #8 Skiner
#7 Israel hace lo que se esperaba se pasa las normas por el forro
#2 guillersk
No, si les parece les ponen sábanas de seda y desayuno con leche de soja.

¿ Que esperaban, protección de Pdr?
Mangione #3 Mangione
#2 Los traidores a callar.
#4 alfinal
#2 Pues, ya que lo preguntas, según el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR, 1982) del que España es firmante:

Ante un acto de piratería en aguas internacionales con españoles a bordo, el buque militar español debería:

1.- Intervenir inmediatamente en virtud del principio de jurisdicción universal contra la piratería (art. 105 CONVEMAR)
2.- Neutralizar la amenaza empleando la fuerza proporcional necesaria para proteger las vidas humanas
3.- Apresar el buque…   » ver todo el comentario
#5 pozz *
4 ese mismo convenio dictamina que las aguas internacionales comienzan a las 200 millas / 370km, es de sobra conocido que fueron apresados a unas 100 millas, distancia que no son consideradas aguas internacionales. Luego esta el manual de San Remo sobre como actuar en aguas cuando se esta en conflicto armado, lo que legitima a Israel a abordar y apresar a todos los integrantes de la flotilla.

Es curioso, ninguna autoridad europea apoya las tesis de que eran aguas internacionales, ni que los secuestraron, ni el resto de payasadas.

Me da que en el buque Furor conocen las leyes del mar, y por eso no van a hacer caso a cuñaos y fanaticos como tu.

Vaya con el fanatico de 4 xD me cuelgo de #2
cax #6 cax
#2 ¿En serio estás justificando la tortura? No eres más que una rata miserable.
