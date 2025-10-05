Los españoles de la flotilla denuncian malos tratos de Israel a su llegada a Madrid: "Nos han golpeado, arrastrado y atado"

El primer grupo de 21 españoles de la Global Sumud Flotilla deportados por Israel ha denunciado un "trato vejatorio e inhumano" y torturas en la cárcel. A su llegada al Aeropuerto de Madrid-Barajas varios de ellos han asegurado que han sido "atados" y "golpeados" y que no tenían agua potable ni comida. "Los maltratos físicos y psicológicos han sido repetidos estos días. Nos han pegado, nos han arrastrado, nos han atado de pies y manos, nos han vendado los ojos, nos han insultado, nos han impedido dormir, nos han negado la asistencia médica".