Los españoles de la flotilla denuncian malos tratos de Israel a su llegada a Madrid: "Nos han golpeado, arrastrado y atado"

El primer grupo de 21 españoles de la Global Sumud Flotilla deportados por Israel ha denunciado un "trato vejatorio e inhumano" y torturas en la cárcel. A su llegada al Aeropuerto de Madrid-Barajas varios de ellos han asegurado que han sido "atados" y "golpeados" y que no tenían agua potable ni comida. "Los maltratos físicos y psicológicos han sido repetidos estos días. Nos han pegado, nos han arrastrado, nos han atado de pies y manos, nos han vendado los ojos, nos han insultado, nos han impedido dormir, nos han negado la asistencia médica".
| etiquetas: israel , palestina , genocidio , flotilla , denuncia , torturas
¿ Que esperaban, protección de Pdr?
Ante un acto de piratería en aguas internacionales con españoles a bordo, el buque militar español debería:
1.- Intervenir inmediatamente en virtud del principio de jurisdicción universal contra la piratería (art. 105 CONVEMAR)
2.- Neutralizar la amenaza empleando la fuerza proporcional necesaria para proteger las vidas humanas
3.- Apresar el buque… » ver todo el comentario
Es curioso, ninguna autoridad europea apoya las tesis de que eran aguas internacionales, ni que los secuestraron, ni el resto de payasadas.
Me da que en el buque Furor conocen las leyes del mar, y por eso no van a hacer caso a cuñaos y fanaticos como tu.
Vaya con el fanatico de 4 me cuelgo de #2