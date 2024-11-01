España tiene miles de kilómetros de AVE: la pregunta tras el accidente de Adamuz es si está invirtiendo en mantenerlos

El accidente en el que un Iryo y un Alvia (Renfe) han chocado en Córdoba vuelve a abrir el debate sobre el estado de la infraestructura. Los viajes se han disparado desde la liberalización de las vías
Normal, na infraestructura para tren es mucho más cara, y más en un país montañoso como este que una carretera comarcal que es poco más que un camino asfaltado y que encima te lleva puerta a puerta.
Y España no tiene el tráfico de Alemania o Japón ni de lejos
Tambien lo que cuesta a los españoles en impuestos y demas y a cuantos españoles da servicio.
#2 Se supone que no es lo mismo Velocida Alta que alta Velocidad.
La primera creo que supone una velocidad en torno a 200 en lugar de maximas de 300km/h o mas.
Mejor mas rapido, pero velocidades mas bajas suponen menos desgaste y mantenimiento para la via. Al contruirse es menos coste y… » ver todo el comentario
La construcción de mayoría de las líneas no es rentable ni de lejos, cómo se va a invertir en mantenimiento en algo que ni siquiera es rentable en condiciones normales???
Una linea de AVE no es una autovía y por seguridad necesita un mantenimiento exhaustivo.
Siempre he creído más en el avión, que necesita una infraestructura mínima, que en el AVE
Motivos políticos, as usual
Las cosas han cambiado mucho en las últimas décadas y precisamente lo que no son rentables en la mayoría de los casos son los aviones a menos que los ayuntamientos y las comunidades subvencionen.
El problema es que en el cálculo no consideran ni el mantenimiento
Así es España, un país paleto y envidioso, si el pueblo de al lado tiene AVE yo no voy a i ser menos aunque el mío tenga 3 habitantes
La cuñadez que escribes sobre el mantenimiento ni la comento.
El 7 de mayo de 2021, el transporte ferroviario en España entraba en una nueva dimensión. Por primera vez, un tren que no era propiedad de Renfe pisaba nuestras líneas para operar entre Madrid y Barcelona. Era el viaje inaugural de Ouigo, propiedad de la francesa SNCF en España. Objetivo: ofrecer una alternativa barata al servicio de alta velocidad más famoso de nuestro país.
Error, el objetivo era cumplir con un mandato Europeo, para el que no se estábamos preparados.