España tendrá otros cinco días seguidos de huelga de médicos que paralizará la sanidad

Profesionales de todas las comunidades autónomas acudirán a la capital para expresar de nuevo su rechazo a la norma ministerial y reclamar una regulación que tenga en cuenta sus especiales condiciones de formación, responsabilidad y desempeño laboral. El conflicto gira en torno a cuatro reivindicaciones que consideran irrenunciables: una mesa sectorial específica para médicos, un marco normativo diferenciado del resto de profesionales sanitarios, la revisión del precio de la hora de guardia y la voluntariedad de estas.

#4 VFR
#2 por ejercer el derecho que tenemos todos los trabajadores? estás en contra del derecho a la huelga?
3 K 46
Macnulti_reencarnado #5 Macnulti_reencarnado
#4 si gobierna la izquierda está prohibido hacer huelgas.
1 K 20
frankye #12 frankye
#4 Yo no estoy hablando de derechos. Te digo que la culpa que no haya servicio medico es de los médicos que quieren hacer huelga. Personalmente yo creo que no se tenia que haber llegado a esos extremos por que se les han ofrecido muchas mejoras. Ya veremos cuando gobierne el PP si son tan reivindicativos.
1 K 18
#14 VFR
#12 o sea que das la culpa a los profesionales que ejerzan sus derechos como trabajadores. El PP dependerá de Vox , por tanto se les dará el estatuto propio que piden
0 K 12
#1 VFR
Quien tenga cita la semana que viene que se lo agradezca a la ministra
2 K 28
frankye #2 frankye
#1 O a los médicos.
0 K 8
nemesisreptante #3 nemesisreptante
Literalmente la gente está votando para que solo tenga sanidad quien pueda pagarla ignorando que muchos de ellos no se lo pueden permitir. A disfrutar de lo votado chavales
1 K 27
Macnulti_reencarnado #7 Macnulti_reencarnado
#3 casi 8 años de gobierno progresista laico republicano. Pues si, a disfrutar lo votado.
2 K 26
nemesisreptante #8 nemesisreptante *
#7 normal que votes lo que votas si ni siquiera sabes quien gestiona la sanidad
1 K 27
Macnulti_reencarnado #9 Macnulti_reencarnado
#8 a ver si espabilas, que ya va siendo hora.
1 K 20
nemesisreptante #10 nemesisreptante
#9 si no te importa primero me preparo para las risas cuando vengas llorando y diciendo yo no les vote para eso
0 K 11
Macnulti_reencarnado #11 Macnulti_reencarnado
#10 creo que te conviene más espabilar antes, pero como veas.
1 K 20
CarlesM86 #13 CarlesM86
#3 Literalmente los que están haciendo huelga les importa un pito que el sistema sea público o privado; lo que quieren es cobrar más y tener menos responsabilidades. Trabajando en el mismo sector, he visto como sus horas y salarios aumentaban y los nuestros se congelaban o teníamos que pelearlos en juicios; o recortaban más nuestros puestos pero se nos daban más funciones por la cara. Son huelgas de médicos; no se hacen para los pacientes, ni para los usuarios y menos aún para el resto de trabajadores.
0 K 6
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
entre todos la mataron y ella sola se murio, va a ser digno de estudio como nos cargamos una gran sanidad, entre los es que, los gñe, las privatizaciones, los que "esta panoja es para la chanidad", y aqui no hay quien se entere que carajo estan haciendo esta panda de hijos de la gran babilonia entre CCAA y gobierno central.
1 K 20
#15 Febrero2027
Todos fachas
0 K 7

