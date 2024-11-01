España tendrá otros cinco días seguidos de huelga de médicos que paralizará la sanidad

Profesionales de todas las comunidades autónomas acudirán a la capital para expresar de nuevo su rechazo a la norma ministerial y reclamar una regulación que tenga en cuenta sus especiales condiciones de formación, responsabilidad y desempeño laboral. El conflicto gira en torno a cuatro reivindicaciones que consideran irrenunciables: una mesa sectorial específica para médicos, un marco normativo diferenciado del resto de profesionales sanitarios, la revisión del precio de la hora de guardia y la voluntariedad de estas.