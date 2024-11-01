España sigue teniendo decenas de embalses que no se pueden usar porque literalmente nadie ha puesto tuberías

Y ni siquiera una sequía histórica ha podido solucionar el problema. Se inauguró en 2015, costó 57 milllones de euros y tiene capacidad para 30 hm3 de agua, pero la presa de Siles en Jaén lleva una década sin usarse porque nadie ha hecho las canalizaciones necesarias para regar la Sierra del Segura. No es un caso aislado. La presa de Rules se inauguró un poco antes en 2004, el secreto es el mismo: llevar 20 años sin tuberías que permitan aprovechar el agua. Pero hay muchas más Alcolea en Huelva, Mularroya en Zaragoza, Castrovido en Burgos...