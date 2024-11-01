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España sigue teniendo decenas de embalses que no se pueden usar porque literalmente nadie ha puesto tuberías

España sigue teniendo decenas de embalses que no se pueden usar porque literalmente nadie ha puesto tuberías

Y ni siquiera una sequía histórica ha podido solucionar el problema. Se inauguró en 2015, costó 57 milllones de euros y tiene capacidad para 30 hm3 de agua, pero la presa de Siles en Jaén lleva una década sin usarse porque nadie ha hecho las canalizaciones necesarias para regar la Sierra del Segura. No es un caso aislado. La presa de Rules se inauguró un poco antes en 2004, el secreto es el mismo: llevar 20 años sin tuberías que permitan aprovechar el agua. Pero hay muchas más Alcolea en Huelva, Mularroya en Zaragoza, Castrovido en Burgos...

| etiquetas: embalses , presas , tuberías
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8 comentarios
7 2 0 K 86 actualidad
iIusion #3 iIusion *
Hay diferencias entre presa y embalse.

Sin conocer la cuenca hidrográfica de cada caso, es posible que aguas abajo si exista un embalse destinado a consumo.
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#5 sisi *
#3 Aun es peor, si desarrollas redes de consumo en esos embalses aguas arriba, como nuevos regadios, le estas quitando el agua al de abajo y empeorando los efectos de una sequia.
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javierchiclana #6 javierchiclana *
#1 Puede que no sea tan loco como induce el titular... los embalses se pueden utilizar para dos cosas, para regular el caudal, evitando avenidas y para aprovechamiento de agua en el entorno.

La presa de Siles regula caudal y el aprovechamiento se hace en una presa aguas abajo: Giribaile www.embalses.net/pantano-1393-siles.html cc #3
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angelitoMagno #2 angelitoMagno
En nuestro caso el Estado central proyecta y financia las principales presas y tramos clave. Sin embargo, son las comunidades autónomas, las confederaciones hidrográficas o los municipios los que deben de ejecutar las redes secundarias. Y en determinar que es tramo principal o secundario (y quién debe pagar la cuenta) surgen la mayoría de problemas.

Vaya, el estado central hace su parte, las comunidades autónomas ponen las trabas. Que cosas.
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angelitoMagno #4 angelitoMagno
De todas formas, necesitaría más información. Que porcentaje está en esta situación, que embalses han quedado obsoletos por la construcción de otro mayor, cuales son los plazos habituales de construcción y el porcentaje de retraso sobre el mismo, etc, etc.
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Ishkar #1 Ishkar
Pepe gotera y Otilio seal of approval
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traviesvs_maximvs #7 traviesvs_maximvs
El uso de literalmente en el titular está mal usado.
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#8 Tensk
Noticia sobre embalses españoles y la foto es de uno en Reino Unido.
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