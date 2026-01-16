edición general
España roza su récord histórico de trasplantes de órganos y encadena 34 años como líder mundial

En 2025 se realizaron 6.335 intervenciones, un 50% más que hace una década.

elGude #3 elGude
Los impuestos son para esto.

34 putos años como líderes de esto sí que me hace orgulloso de ser español.

Luego hay que soportar algún liberal de chichinavo diciendo aquí que la sanidad en USA es mejor.
NPCMeneaMePersigue #18 NPCMeneaMePersigue
#1 #2 #3 #4 #5 #6 b#7 #8 #9

Si mandamos esto a portada lo que tenemos es más turismo sanitario, gente que viene y nos sube los precios, yankis, guiris, british, americans, german que nos tiran del barrio en españa...

Lo demandar cosas a portada que atraigan gente es subirnos los precios, gentrificar, atraer trabajadores que luchan por salarios bajos, hacernos pobres
elGude #20 elGude
#18 fijate, siempre tiene que ver un amargado que ve la parte negativa a esta noticia.
NPCMeneaMePersigue #22 NPCMeneaMePersigue
#21 meneame posiciona los envios en la primera página de google, lo ve gente, 3 grados de separación...

#20 es el mercado amigo
elGude #25 elGude
#22 Claro que si
taSanás #21 taSanás *
#18 claro, menéame es ampliamente usada en Inglaterra como fuente de noticias, además todos sabemos que la portada es muy relevante, más allá de ser chimpancés tirándose mierda con noticias de ayuso
#23 Review
#18 Me da a mi que gente no hispanohablante no entra mucho a este portal :roll:
NPCMeneaMePersigue #24 NPCMeneaMePersigue
#23 posiciona en google, alguien lo ve, lo envia a reddit en inglés :roll:

Espabila
taSanás #1 taSanás *
Ves? Por esto sí estoy orgulloso de ser Español. Ahí sí quiero que vayan mis impuestos
#2 DatosOMientes
#1 Estar orgulloso de algo de lo que no tienes control es como estar orgulloso de haber nacido en una familia rica.
taSanás #4 taSanás *
#2 pché, considero que aporto mi parte, haciendo proselitismo entre mis conocidos, y teniendo testamento vital al respecto
La_patata_española #7 La_patata_española
#4 y también, como casi todos los que comentamos por aquí, participas con tus impuestos.
taSanás #8 taSanás *
#7 ya, pero eso ni es voluntario, ni decido a dónde van (al menos a nivel personal) xD
sí estoy orgulloso de que entre todos le hemos dado la importancia que merece y en consecuencia el estado poner recursos para ello
#12 DatosOMientes
#7 De eso estaría orgulloso si fuera una opción y tú decidieses tomarla. Si estás obligado a ello...
#11 DatosOMientes
#4 De esa última parte por supuesto puedes estar orgulloso, y te aplaudo por ello.
elGude #9 elGude
#2 Entonces no puedes estar orgulloso de nada en la vida.
#10 DatosOMientes
#9 Claro que puedes. Puedes estar orgulloso de haber rescatado a un gato de un refugio. Puedes estar orgulloso de haber mejorado tus capacidades en la cocina. Puedes estar orgulloso de...
elGude #13 elGude
#10 pero no has cazado tu la comida, cultivado tu el trigo para hacer el pan o mil gilipolleces más.

Claro que puedes estar orgulloso de que tu país, en el que tú pagas impuestos, lleve 34 años siendo líder en algo como esto, porque es básicamente la sanidad publica lo que lo hace posible, así que tu comentario es una tontería.
#15 DatosOMientes
#13 Por poder puedes estar orgulloso de cualquier cosa. Yo sólo apunto que es una estupidez estar orgulloso de aquello de lo que no tienes control, tanto como estarlo de nacer en una familia rica.
Yo ya te he dado el conocimiento, ahora lo que hagas con él, a mí plin.
elGude #16 elGude
#15 "me has dado el conocimiento" juas.
#17 DatosOMientes
#16 Correcto. Disfrútalo.
Supercinexin #14 Supercinexin
Una gran noticia.

Verás como vienen Alberto y Santi y la joden.
Moixa #19 Moixa
Querría comentar que tengo claro que no dejaría utilizar mis órganos o los de un familiar si se tratara de enriquecer a alguien.
#5 DatosOMientes
Es una gran noticia y aplaudo al sistema español de salud por ello.
Jaime131 #26 Jaime131 *
Tienes razón, lo mejor es que solo suban a portada las malas noticias, así en otros países piensan que somos unos amargados y nos dejan en paz.
Jaime131 #6 Jaime131
Una gran noticia. Que siga la racha.
