·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10819
clics
¿Por qué... no nos estamos preparando?
6980
clics
Sopa de ajo
3608
clics
Foto oficial de la entrega del premio Nobel de Corina Machado a Trump
4313
clics
Lo que no sale en televisión es lo importante
3125
clics
Patrón de colapso de un imperio en 7 etapas: EE. UU. está en la etapa 5
más votadas
404
Montero sugiere que el PP tiene acceso a los sumarios secretos de la UCO: "¿De dónde ha sacado esa información?"
282
Foto oficial de la entrega del premio Nobel de Corina Machado a Trump
805
Un conocido informático descubre los contratos del Gobierno de Ayuso a los medios de derecha y extrema derecha, uno por uno: consulta aquí la lista
277
Adiós a la voz de 'La Abeja Maya', 'Fraggle Rock' o 'Tarzán': muere a los 89 años Mercedes Valimaña 'La Macaria'
410
Las 6.200 veces que el PP vetó debatir sobre cuestiones incómodas para Ayuso
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
24
meneos
24
clics
España roza su récord histórico de trasplantes de órganos y encadena 34 años como líder mundial
En 2025 se realizaron 6.335 intervenciones, un 50% más que hace una década.
|
etiquetas
:
transplantes
,
órganos
,
récord
21
3
1
K
162
actualidad
26 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
21
3
1
K
162
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
elGude
Los impuestos son para esto.
34 putos años como líderes de esto sí que me hace orgulloso de ser español.
Luego hay que soportar algún liberal de chichinavo diciendo aquí que la sanidad en USA es mejor.
13
K
148
#18
NPCMeneaMePersigue
#1
#2
#3
#4
#5
#6
b#7
#8
#9
Si mandamos esto a portada lo que tenemos es más turismo sanitario, gente que viene y nos sube los precios, yankis, guiris, british, americans, german que nos tiran del barrio en españa...
Lo demandar cosas a portada que atraigan gente es subirnos los precios, gentrificar, atraer trabajadores que luchan por salarios bajos, hacernos pobres
0
K
20
#20
elGude
#18
fijate, siempre tiene que ver un amargado que ve la parte negativa a esta noticia.
0
K
12
#22
NPCMeneaMePersigue
#21
meneame posiciona los envios en la primera página de google, lo ve gente, 3 grados de separación...
#20
es el mercado amigo
0
K
20
#25
elGude
#22
Claro que si
0
K
12
#21
taSanás
*
#18
claro, menéame es ampliamente usada en Inglaterra como fuente de noticias, además todos sabemos que la portada es muy relevante, más allá de ser chimpancés tirándose mierda con noticias de ayuso
0
K
8
#23
Review
#18
Me da a mi que gente no hispanohablante no entra mucho a este portal
0
K
7
#24
NPCMeneaMePersigue
#23
posiciona en google, alguien lo ve, lo envia a reddit en inglés
Espabila
0
K
20
#1
taSanás
*
Ves? Por esto sí estoy orgulloso de ser Español. Ahí sí quiero que vayan mis impuestos
9
K
103
#2
DatosOMientes
#1
Estar orgulloso de algo de lo que no tienes control es como estar orgulloso de haber nacido en una familia rica.
0
K
11
#4
taSanás
*
#2
pché, considero que aporto mi parte, haciendo proselitismo entre mis conocidos, y teniendo testamento vital al respecto
4
K
46
#7
La_patata_española
#4
y también, como casi todos los que comentamos por aquí,
participas
con tus impuestos.
2
K
29
#8
taSanás
*
#7
ya, pero eso ni es voluntario, ni decido a dónde van (al menos a nivel personal)
sí estoy orgulloso de que entre todos le hemos dado la importancia que merece y en consecuencia el estado poner recursos para ello
2
K
28
#12
DatosOMientes
#7
De eso estaría orgulloso si fuera una opción y tú decidieses tomarla. Si estás obligado a ello...
0
K
11
#11
DatosOMientes
#4
De esa última parte por supuesto puedes estar orgulloso, y te aplaudo por ello.
0
K
11
#9
elGude
#2
Entonces no puedes estar orgulloso de nada en la vida.
0
K
12
#10
DatosOMientes
#9
Claro que puedes. Puedes estar orgulloso de haber rescatado a un gato de un refugio. Puedes estar orgulloso de haber mejorado tus capacidades en la cocina. Puedes estar orgulloso de...
0
K
11
#13
elGude
#10
pero no has cazado tu la comida, cultivado tu el trigo para hacer el pan o mil gilipolleces más.
Claro que puedes estar orgulloso de que tu país, en el que tú pagas impuestos, lleve 34 años siendo líder en algo como esto, porque es básicamente la sanidad publica lo que lo hace posible, así que tu comentario es una tontería.
0
K
12
#15
DatosOMientes
#13
Por poder puedes estar orgulloso de cualquier cosa. Yo sólo apunto que es una estupidez estar orgulloso de aquello de lo que no tienes control, tanto como estarlo de nacer en una familia rica.
Yo ya te he dado el conocimiento, ahora lo que hagas con él, a mí plin.
0
K
11
#16
elGude
#15
"me has dado el conocimiento" juas.
0
K
12
#17
DatosOMientes
#16
Correcto. Disfrútalo.
0
K
11
#14
Supercinexin
Una gran noticia.
Verás como vienen Alberto y Santi y la joden.
2
K
39
#19
Moixa
Querría comentar que tengo claro que no dejaría utilizar mis órganos o los de un familiar si se tratara de enriquecer a alguien.
0
K
14
#5
DatosOMientes
Es una gran noticia y aplaudo al sistema español de salud por ello.
0
K
11
#26
Jaime131
*
Tienes razón, lo mejor es que solo suban a portada las malas noticias, así en otros países piensan que somos unos amargados y nos dejan en paz.
0
K
10
#6
Jaime131
Una gran noticia. Que siga la racha.
0
K
10
Ver toda la conversación (
26
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
34 putos años como líderes de esto sí que me hace orgulloso de ser español.
Luego hay que soportar algún liberal de chichinavo diciendo aquí que la sanidad en USA es mejor.
Si mandamos esto a portada lo que tenemos es más turismo sanitario, gente que viene y nos sube los precios, yankis, guiris, british, americans, german que nos tiran del barrio en españa...
Lo demandar cosas a portada que atraigan gente es subirnos los precios, gentrificar, atraer trabajadores que luchan por salarios bajos, hacernos pobres
#20 es el mercado amigo
Espabila
sí estoy orgulloso de que entre todos le hemos dado la importancia que merece y en consecuencia el estado poner recursos para ello
Claro que puedes estar orgulloso de que tu país, en el que tú pagas impuestos, lleve 34 años siendo líder en algo como esto, porque es básicamente la sanidad publica lo que lo hace posible, así que tu comentario es una tontería.
Yo ya te he dado el conocimiento, ahora lo que hagas con él, a mí plin.
Verás como vienen Alberto y Santi y la joden.