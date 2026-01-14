edición general
España propone a la UE limitar la compra de viviendas para uso no residencial en Canarias por ser Región UltraPeriférica

España ha planteado a la Comisión Europea la posibilidad de activar mecanismos legislativos que permitan limitar la adquisición de viviendas para usos no residenciales en las regiones ultraperiféricas, una medida orientada a aliviar la presión sobre el mercado inmobiliario en territorios como Canarias. La propuesta forma parte de la respuesta española a la consulta pública de la Unión Europea sobre el futuro Paquete de Simplificación Normativa de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) y la nueva estrategia comunitaria.

Comentarios destacados:    
#2 angar300
Deberían existir sólo dos tipos de vivienda: residencial (residencia, primera vivienda) y 2ª residencial (para veranear). Y si no veraneas, la alquilas. Y punto.Y el que quiera vivir del alquiler turístico, que monte hoteles, campings, albergues,... pero no viviendas, ni microviviendas, ni mierdas. Y ya está bien de especular con la vivienda, que eso de que sea un derecho y al mismo tiempo un bien de inversión... pues como que no.
Fisionboy #3 Fisionboy
#2 El verdadero problema es que este es un reto global... todo el capital se ha metido a especular con la vivienda... al calor de la permisividad de los gobiernos y viendo que ahora mismo no hay nada que de más rendimiento a la inversión de forma tan segura. Si se le pone remedio, ese mismo capital se irá a otros bienes de primera necesidad, tenlo por seguro (ya han demostrado no tener ningún tipo de escrúpulo)... y ahí me da absoluto pánico pensar en lo que podrían hacer con la comida, el agua, la energía... yo qué sé.
shake-it #6 shake-it
#3 Problema que se soluciona fácilmente haciendo que la inversión no sea atractiva. Hay muchas maneras de hacerlo: desincentivos fiscales, expropiación...
#11 javi618
#3 y ahí me da absoluto pánico pensar en lo que podrían hacer con la comida, el agua, la energía... yo qué sé.

Dudo que la comida haya subido menos que la vivienda estos últimos años. Al final el problema no es que las cosas cada vez valen más, es que el dinero cada vez vale menos, debido a la inflación monetaria desbocada.
security_incident #7 security_incident
#2 Bueno, también hay mecanismos para vivir del alquiler sin perjudicar al precio de la vivienda.

Qué te parece lanzar unos bonos estatales con los que financiar la construcción de vivienda pública y que de una rentabilidad del 5-6% que pagará el Estado con lo que saque del alquiler?
LaInsistencia #10 LaInsistencia *
#2 No te lo compro. El problema no es la segunda vivienda que un matrimonio compra para repartir una casa a cada uno de sus dos hijos. El problema esta en quien tiene doce pisos en la Castellana. Debería permitirse una casa para la familia y una por descendiente. El resto, prohibidas: o la vendes a un particular, o la vendes a un parque de alquiler publico, a precio tasado y unificado. Con obligación de mantenimiento, prohibición de venta y reparto de plaza aleatoria entre alquilantes. Prácticamente automático, para que nadie pueda meter mano en el invento. Mínimo de x metros cuadrados por persona que alquila.
NPCMeneaMePersigue #14 NPCMeneaMePersigue
This is the end of the real estate bubble in Spain! oleole
#9 Frank39
El problema es la legislación, inseguridad jurídica, favorecemos al delincuente y el pequeño propietario que se joda.
#12 NoMeVeas *
#9 Pesado con la inseguridad jurídica de los cojones. La seguridad es un sentimiento, basta con comerte la cabeza con propaganda que te de seguridad en lugar de la contraria que te venden y se soluciona.

En Canarias toda economía va a ser imposible porque los trabajadores somos de los peor pagados pero tenemos precios de capital, inasumible tanto guiri viniendo a vivir aqui.
Veo #13 Veo
#12 estás describiendo a todo el país, en mayor o menor medida.

Hay una disonancia entre sueldos y precio de la vivienda tal que la sociedad se está dividiendo en dos nuevas clases: propietarios y no propietarios.

O mejor dicho castas, porque pasar no propietario a propietario va a ser prácticamente imposible si no naciste en una familia propietaria.
Varlak #1 Varlak
Pues me parece bien la medida, me jode que la saquen tras el fiasco del PSOE en Extremadura y tras Trump proponiendo medidas similares, pero ojalá se consiga parar éste sinsentido
santim123 #8 santim123
Aquí el menda está mirando vender todo de cara a la jubilación y comprar casa en Canarias.
Locura con los precios.
taSanás #4 taSanás
Ya se cocina la exuda, yo quiero pero Europa no me deja xD
oceanon3d #15 oceanon3d
#4 Las leyes de la UE para zonas ultraperiféricas son claras ; se puede y se debe.
taSanás #16 taSanás
#15 veremos en qué acaba :-)
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
A nivel de emergencia habitacional que estamos, es claramente insuficiente, bergoña que hasta donaldo haya sido mucho mas contundente
