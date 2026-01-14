España propone a la UE limitar la compra de viviendas para uso no residencial en Canarias por ser Región UltraPeriférica

España ha planteado a la Comisión Europea la posibilidad de activar mecanismos legislativos que permitan limitar la adquisición de viviendas para usos no residenciales en las regiones ultraperiféricas, una medida orientada a aliviar la presión sobre el mercado inmobiliario en territorios como Canarias. La propuesta forma parte de la respuesta española a la consulta pública de la Unión Europea sobre el futuro Paquete de Simplificación Normativa de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) y la nueva estrategia comunitaria.