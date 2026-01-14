España propone a la UE limitar la compra de viviendas para uso no residencial en Canarias por ser Región UltraPeriférica

España ha planteado a la Comisión Europea la posibilidad de activar mecanismos legislativos que permitan limitar la adquisición de viviendas para usos no residenciales en las regiones ultraperiféricas, una medida orientada a aliviar la presión sobre el mercado inmobiliario en territorios como Canarias. La propuesta forma parte de la respuesta española a la consulta pública de la Unión Europea sobre el futuro Paquete de Simplificación Normativa de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) y la nueva estrategia comunitaria.
Dudo que la comida haya subido menos que la vivienda estos últimos años. Al final el problema no es que las cosas cada vez valen más, es que el dinero cada vez vale menos, debido a la inflación monetaria desbocada.
Qué te parece lanzar unos bonos estatales con los que financiar la construcción de vivienda pública y que de una rentabilidad del 5-6% que pagará el Estado con lo que saque del alquiler?
En Canarias toda economía va a ser imposible porque los trabajadores somos de los peor pagados pero tenemos precios de capital, inasumible tanto guiri viniendo a vivir aqui.
Hay una disonancia entre sueldos y precio de la vivienda tal que la sociedad se está dividiendo en dos nuevas clases: propietarios y no propietarios.
O mejor dicho castas, porque pasar no propietario a propietario va a ser prácticamente imposible si no naciste en una familia propietaria.
Locura con los precios.