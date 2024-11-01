edición general
En España se pone especial atención a los niños: 'Un cambio reconfortante con lo que tenemos en Inglaterra'

En España se pone especial atención a los niños: 'Un cambio reconfortante con lo que tenemos en Inglaterra'

Un joven británico viaja por el mundo para conocer los países y culturas. Esta vez se ha establecido en España. Una de las cosas que le ha llamado la atención, de los españoles es que están muy orientados a los niños, sobre todo los ancianos. Si pasan por allí y ven a tu hijo, les dan un choque de manos mientras juegan e intentarán entablar conversación con él. Lamenta que en su país esa atención sea todo lo contrario. "No toleran a los niños, si respiran demasiado fuerte en la mesa de al lado, se les va a regañar...

MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
Los extranjeros solo suelen compartir nuestra parte amable.
Aquí mismo en Menéame suele haber muchas quejas en comentarios de niños porculeros en espacios públicos.
ChatGPT #4 ChatGPT
#1 son niños guiris
JackNorte #5 JackNorte *
#1 Ya peroes rara la excepcion que la gente vaya pateando a los niños como en algun video de football en otros paises. xD
Quejarse de los porculeros da igual que sean niños o adultos, el problema es si lo haces cuando no lo son.
#3 BoosterFelix
Un día de estos le tengo que presentar a este británico a mis amigos los defensores del derecho de hacer nacer a las proles en la pobreza, en la precariedad, y en la fraudulenta explotación capitalista, monárquica y parental que causa esa pobreza y precariedad.
Andreham #2 Andreham
¿Lo oís? Ya se acerca...

Respecto a la ¿noticia?, pues lo normal; los países protestantes están llenos de gente amargada que sólo entiende el yo unipersonal.

Aquí somos conscientes de que estamos de paso y el futuro son los niños.
#6 encurtido
Creo que es la típica idea que tienen los extranjeros del Norte de Europa sobre el estilo de vida mediterráneo y lo ven en todas partes como si fuera un espejismo. Recuerdo de niño las noches de Verano con medio barrio ejerciendo de cascarrabias.

También allí tienen una especie de psicosis pedófila donde la regla principal para cualquiera que trabaja es no quedarse a solas con niños o exponerse a situaciones malinterpretables. Pero es que eso lo vamos integrando (bien, en mi opinión). Si…   » ver todo el comentario
