En España se pone especial atención a los niños: 'Un cambio reconfortante con lo que tenemos en Inglaterra'

Un joven británico viaja por el mundo para conocer los países y culturas. Esta vez se ha establecido en España. Una de las cosas que le ha llamado la atención, de los españoles es que están muy orientados a los niños, sobre todo los ancianos. Si pasan por allí y ven a tu hijo, les dan un choque de manos mientras juegan e intentarán entablar conversación con él. Lamenta que en su país esa atención sea todo lo contrario. "No toleran a los niños, si respiran demasiado fuerte en la mesa de al lado, se les va a regañar...