En España se pone especial atención a los niños: 'Un cambio reconfortante con lo que tenemos en Inglaterra'

Un joven británico viaja por el mundo para conocer los países y culturas. Esta vez se ha establecido en España. Una de las cosas que le ha llamado la atención, de los españoles es que están muy orientados a los niños, sobre todo los ancianos. Si pasan por allí y ven a tu hijo, les dan un choque de manos mientras juegan e intentarán entablar conversación con él. Lamenta que en su país esa atención sea todo lo contrario. "No toleran a los niños, si respiran demasiado fuerte en la mesa de al lado, se les va a regañar...
| etiquetas: niños , atención , españa , inglaterra
Aquí mismo en Menéame suele haber muchas quejas en comentarios de niños porculeros en espacios públicos.
Quejarse de los porculeros da igual que sean niños o adultos, el problema es si lo haces cuando no lo son.
Respecto a la ¿noticia?, pues lo normal; los países protestantes están llenos de gente amargada que sólo entiende el yo unipersonal.
Aquí somos conscientes de que estamos de paso y el futuro son los niños.
También allí tienen una especie de psicosis pedófila donde la regla principal para cualquiera que trabaja es no quedarse a solas con niños o exponerse a situaciones malinterpretables. Pero es que eso lo vamos integrando (bien, en mi opinión). Si… » ver todo el comentario