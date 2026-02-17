edición general
España, el paraíso fiscal para los fondos buitres en la compra de vivienda: estas son las personalidades que lo hicieron posible  

'Proyecto Sistiaga' llega con una nueva entrega a Cuatro de la mano de Jon Sistiaga. En ella, el presentador conoce historias conmovedoras sobre cómo han afectado los fondos buitres a miles de personas en nuestro país.

NPCMeneaMePersigue
Ellos se esfuerzan porque no se les ponga cara, quieren pasar desapercibidos y detrás hay muchos intereses políticos. Cerberus es una puerta giratoria del partido republicano de EEUU. Para llegar a España y tener los contactos, lo hicieron con Juan de Hoyos y con el hijo de Aznar, a quién contratan".
Aguarrás
#1 ¡Inesperado, los Peperonis metidos en el ajo!. Ni me lo imaginaba. :troll:
Pd: muchas pulserita y son unos vende patrias asquerosos.
NPCMeneaMePersigue
#2 Quedemonos con la parte buena, podemos hacer campaña en contra de la secta de pederastas y sacarlos del país, los americanos que compran mucho son los pederastas, violadores, asesinos

Basicamente como ellos hacen con los arabes y latinoamericanos pero lo de epstein impacta mas
Iruñakis
#3 secundo que se haga campaña de acoso con eso, es un filón potentisimo de la misma
Manera que ellos usan con humo sobre las saunas del tío del padre del hermano de*…pero esto sí que son casos de primera persona y graves, es grave estar relacionado directamente con un proxeneta de niños criminal. Poco se dice.
Suleiman
Hay posibilidad de ver los capítulos enteros? No veo donde...
Suleiman
#6 Gracias!
