España, un país de 50 millones de habitantes con infraestructuras para 40 millones de personas: “Las costuras empiezan a chirriar”

[accesible en modo lectura] El bum demográfico gracias a la inmigración, más los 100 millones de turistas que llegan cada año, ponen de manifiesto la necesidad de elevar el gasto en numerosos sectores para que el país funcione correctamente
| etiquetas: españa , inmigración masiva
El rebuzno era el mismo ... Es que si se acaba el plan ahora mismo sigue quedando corto. Los muy imbéciles decían que el el PP las hacía de golpe. Se piensan que la gente es imbécil.
Lo de siempre
Y ahí es donde salta la curiosidad, no somos capaces de asimilar "la invasión" que planea Perro, si la invasión de 90 millones de turistas pero
A lo mejor, así a bote pronto, si no viviera cerca de 8 millones de 50 en un sólo trozo de tierra de los 50 que… » ver todo el comentario