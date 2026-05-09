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España, un país de 50 millones de habitantes con infraestructuras para 40 millones de personas: “Las costuras empiezan a chirriar”

[accesible en modo lectura] El bum demográfico gracias a la inmigración, más los 100 millones de turistas que llegan cada año, ponen de manifiesto la necesidad de elevar el gasto en numerosos sectores para que el país funcione correctamente

| etiquetas: españa , inmigración masiva
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17 comentarios
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Comentarios destacados:      
#6 eipoc
#5 ¿cuantos años tienes? ¿18? ¿.21? ¿Eres nuevo?
7 K 82
MacMagic #10 MacMagic
#6 gran argumento.
0 K 9
#11 woke *
#10 debe tener la edad mental de un niño de 12 años #6
1 K 11
HeilHynkel #12 HeilHynkel
Aparte de atacar a las pensiones es divertido ver cómo los fascistas modernos recurren rebuznos de los años 90, cuando se empezó a construir la actual red de autopistas.

El rebuzno era el mismo ... Es que si se acaba el plan ahora mismo sigue quedando corto. Los muy imbéciles decían que el el PP las hacía de golpe. Se piensan que la gente es imbécil.
3 K 53
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
uy como empieza a sonar a excusa oficialista, jo, no es que me pillara desayunando es que semos muchos.
4 K 44
#5 woke
#4 ElPaís no parece estar alineado con lo que se conoce como "ultraderecha".
1 K 11
FunFrock #7 FunFrock
Ahora van a empezar a dar escusas. Pero esta gente ha estado a favor de lo q hacía el gobierno y a aplaudido lo q hacía e insultado a los q decían q habría problemas.

Lo de siempre
2 K 26
#13 tierramar
Con un 10% de paro, aumentando los altos porcentajes de pobreza, incluso en perosnas que trabajan, no es viable continuar con la inmigración descontrolada, que aumenta el paro y la pobreza en los trabajadores
2 K 24
Kasterot #14 Kasterot
Pues si nos ponemos apocalípticos. Mejor que poner ese número de 50, ponemos el del número de turistas año.
Y ahí es donde salta la curiosidad, no somos capaces de asimilar "la invasión" que planea Perro, si la invasión de 90 millones de turistas pero
1 K 23
Andreham #17 Andreham
Es decir, que la continua destrucción de la sanidad y otros servicios públicos por parte del PP y su "nosotros lo arreglamos, pero no ahora, en las siguientes elecciones" del PSOE está pasando factura, y pese a tener más población (activa y pagando impuestos) el dinero "sigue sin cuadrar" y es imposible no ya mantener, sino aumentar las infraestructuras actuales.

A lo mejor, así a bote pronto, si no viviera cerca de 8 millones de 50 en un sólo trozo de tierra de los 50 que…   » ver todo el comentario
0 K 8
#9 Cincocuatrotres
Ahora se enteran? Asi cualquiera es menistro.
0 K 8
#15 andreu.n1
Gobierne quien gobierne, no es viable destinar la mayor parte de los ingresos a sueldos de comisionistas y empresarios; y otras ayudas únicamente con el propósito de obtener beneficios económicos de amiguitos y parientes.
0 K 7
#1 woke *
Gobierne quien gobierne, no es viable destinar la mayor parte de los ingresos a pensiones y otras ayudas únicamente con el propósito de obtener beneficios electorales.
20 K -76
Escafurciao #2 Escafurciao
#1 ni mentir solo para ganar negativos en mnm.
11 K 129
#3 woke *
#2 ¿No podrías ofrecer una mejor argumentación en vez de recurrir a falacias?
6 K -18
FunFrock #8 FunFrock
#1 es el modus operandi socialistas
0 K 8
winstonsmithh #16 winstonsmithh
La noticia es muy interesante, la menearía de no ser por el astroturfing cutre salchichero de #1
0 K 11

menéame