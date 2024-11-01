·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
14646
clics
Pablo Motos, Sonsoles Ónega y el IVA de los libros
12383
clics
VÍDEO | Humillación en directo a Ana Rosa: una invitada rompe el guion y deja el plató en shock
10822
clics
Trump vuelve a publicar otra foto con Jesús
4556
clics
Luna de miel de pesadilla de una joven de Castellón en Maldivas: un tiburón ataca a su marido y le amputa una pierna
5193
clics
Convertir tu país en un pozo de mierda
más votadas
619
Meloni da un paso más en su ruptura con Israel: “Condeno la masacre de civiles palestinos (…) Italia apoyará las sanciones”
320
Israel mata a cuatro paramédicos en tres ataques consecutivos en Líbano
505
Portugal estrena sistema de retorno de envases mientras Madrid bloquea su puesta en marcha en España
402
Discurso de la líder de la oposición italiana apoyando a Meloni tras los ataques de Donald Trump
608
La imagen de Israel se hunde al punto más bajo de su historia
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
11
meneos
62
clics
¿Por qué España se opone a Israel y a EEUU en Gaza y en Irán? (ENG)
Video en inglés con repaso histórico de los antecedentes por los que España se ha posicionado contra la intervención de Israel en Gaza y en la actual guerra contra Irán de ese país y EEUU.
|
etiquetas
:
politica exterior
,
imagen exterior de españa
9
2
0
K
120
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
2
0
K
120
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
mente_en_desarrollo
Porque el pueblo Español tiene humanidad, valor y orgullo.
Y por suerte, esta vez, a diferencia de otras como en Irak, tenemos un gobierno a la altura.
13
K
163
#2
mecheroconluz
#0
Corrige el titular. Hay, al menos, dos erratas.
2
K
35
#4
Casiopeo
#2
Gracias...
0
K
11
#5
hazardum
En general creo que independientemente de la ideología, aquí la mayoría de gente se opone al genocidio palestino y a la guerra de irán, así como se oponían en su día a la guerra de irak, la diferencia es el gobierno que esta en el poder en cada momento.
Si estuviera Feijoo o Abascal actualmente, estarían lamiendo el culo a trump al estilo Rutte y luchando por salir en la foto, al igual que hizo Aznar en su dia, y los españoles no podrían hacer nada en cualquier caso, hasta las siguientes elecciones.
2
K
33
#1
HeilHynkel
*
Como decían los chinos ...
perro blanco o perro
Sanche
negro .. lo importante es que caza
fatxosos
ratones.
0
K
20
#6
fofito
Porque no estamos tan lobomotizados como pudiera parecer
0
K
14
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Y por suerte, esta vez, a diferencia de otras como en Irak, tenemos un gobierno a la altura.
Si estuviera Feijoo o Abascal actualmente, estarían lamiendo el culo a trump al estilo Rutte y luchando por salir en la foto, al igual que hizo Aznar en su dia, y los españoles no podrían hacer nada en cualquier caso, hasta las siguientes elecciones.
Sanchenegro .. lo importante es que caza fatxososratones.