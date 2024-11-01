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¿Por qué España se opone a Israel y a EEUU en Gaza y en Irán? (ENG)

¿Por qué España se opone a Israel y a EEUU en Gaza y en Irán? (ENG)  

Video en inglés con repaso histórico de los antecedentes por los que España se ha posicionado contra la intervención de Israel en Gaza y en la actual guerra contra Irán de ese país y EEUU.

| etiquetas: politica exterior , imagen exterior de españa
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6 comentarios
9 2 0 K 120 actualidad
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
Porque el pueblo Español tiene humanidad, valor y orgullo.

Y por suerte, esta vez, a diferencia de otras como en Irak, tenemos un gobierno a la altura.
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mecheroconluz #2 mecheroconluz
#0 Corrige el titular. Hay, al menos, dos erratas.
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Casiopeo #4 Casiopeo
#2 Gracias...
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hazardum #5 hazardum
En general creo que independientemente de la ideología, aquí la mayoría de gente se opone al genocidio palestino y a la guerra de irán, así como se oponían en su día a la guerra de irak, la diferencia es el gobierno que esta en el poder en cada momento.

Si estuviera Feijoo o Abascal actualmente, estarían lamiendo el culo a trump al estilo Rutte y luchando por salir en la foto, al igual que hizo Aznar en su dia, y los españoles no podrían hacer nada en cualquier caso, hasta las siguientes elecciones.
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HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Como decían los chinos ... perro blanco o perro Sanche negro .. lo importante es que caza fatxosos ratones.
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fofito #6 fofito
Porque no estamos tan lobomotizados como pudiera parecer
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menéame