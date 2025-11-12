edición general
España necesitará 2,4 millones de trabajadores para sostener las pensiones, el empleo y la economía: la mayoría serán extranjeros

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, destacó que es “esencial” la aportación de los migrantes al mercado laboral.

NPCMeneaMePersigue
10% de paro y necesitan 2'4 millones más de personas que mantengan los salarios bajos

Mientras 5% de presupuesto a Trump pa que bombardee colombia, amenace venezuela, ataque Sudán, Palestina, Niger, Líbano, Irán y todo lo que pida Israel que te genera toda la inmigración masiva que necesites y a cambio se quedan los recursos naturales

Mientras con el aumento de población no se repercute en salarios pero sí en precios.
Torrezzno
Novedad novedosa
RamonMercader
Esa gente tambien cobrará pensión el día de mañana. Además los informes que han ido publicando paises que llevan mas tiempo acogiendo inmigrantes ya demuestran que el aporte neto muchas veces es negativo. Vamos como siempre con retraso respecto a europa y en este caso aplicando un modelo que ya se esta demostrando fallido
