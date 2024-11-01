España mejoraría su lucha contra el cambio climático con tasas y peajes al transporte, según un estudio en 40 países

España se encuentra bien posicionada en aspectos como las políticas de inversión en I+D para mejorar la eficiencia energética y la exigencia de que las empresas calculen sus emisiones de gases de efecto invernadero e informen al respecto. Por el contrario, tiene un gran margen de mejora en la reducción de las emisiones del sector del transporte, objetivo que podría alcanzarse con tasas específicas y peajes de congestión.

Esta es una de las conclusiones de un estudio internacional que ha comparado las políticas climáticas de 40 países.