España mejoraría su lucha contra el cambio climático con tasas y peajes al transporte, según un estudio en 40 países

España se encuentra bien posicionada en aspectos como las políticas de inversión en I+D para mejorar la eficiencia energética y la exigencia de que las empresas calculen sus emisiones de gases de efecto invernadero e informen al respecto. Por el contrario, tiene un gran margen de mejora en la reducción de las emisiones del sector del transporte, objetivo que podría alcanzarse con tasas específicas y peajes de congestión.
Esta es una de las conclusiones de un estudio internacional que ha comparado las políticas climáticas de 40 países.
| etiquetas: cambio climático , transporte , carreteras
Mejor meter una tasa a la gente que ya vive ahogada y que tiene otras preocupaciones más grandes que usar medios de transporte sostenibles.
Sabiendo que una persona no consume en huella de carbono ni de lejos lo que un jet privado en un solo vuelo, les digo a los políticos: "metanse sus impuestos extra por donde amargan los pepinos! hipócritas!".