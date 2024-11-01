edición general
2 meneos
2 clics

España mejoraría su lucha contra el cambio climático con tasas y peajes al transporte, según un estudio en 40 países

España se encuentra bien posicionada en aspectos como las políticas de inversión en I+D para mejorar la eficiencia energética y la exigencia de que las empresas calculen sus emisiones de gases de efecto invernadero e informen al respecto. Por el contrario, tiene un gran margen de mejora en la reducción de las emisiones del sector del transporte, objetivo que podría alcanzarse con tasas específicas y peajes de congestión.
Esta es una de las conclusiones de un estudio internacional que ha comparado las políticas climáticas de 40 países.

| etiquetas: cambio climático , transporte , carreteras
2 0 3 K -9 ciencia
9 comentarios
2 0 3 K -9 ciencia
Olarcos #1 Olarcos
Ios a cagar
1 K 18
Olarcos #2 Olarcos
Ios a cagar, El cambio climático mejora porque cuatro gañanes se enriquezcan aún más. Como diría Fernando Fernán Gómez: Váyase usted a la Mierda!
1 K 21
#3 vGeeSiz
Entonces si pagamos más impuestos, ya frenamos el cambio climático? Tienen la oferta de frenar cambio climático + la ultraderecha en un ´cómodo pago?
2 K 30
Macnulti_reencarnado #4 Macnulti_reencarnado
En europa no cabe un tonto más.
0 K 8
#5 Tensk
#4 Dale tiempo.
0 K 10
Andreham #6 Andreham *
Sí, porque hacer algo con los 1000 aviones privados que salieron de la Super Bowl no serían más que una pequeña gota.

Mejor meter una tasa a la gente que ya vive ahogada y que tiene otras preocupaciones más grandes que usar medios de transporte sostenibles.
2 K 29
Fran_García_Torres #7 Fran_García_Torres
Que digan cuánto nos cuesta y para qué matarse por el cambio climático y luego ya vemos si queremos. Pero traigame la cuenta una vez camarero, no cada 5 minutos.
1 K 17
wachington #8 wachington
El titular, como casi siempre está mal, porqué en el cuerpo de la noticia explican que lo que habría que hacer es aplicar diversas medidas de forma simultánea. De ahí mi voto negativo.
0 K 13
Robus #9 Robus *
Me fastidia mucho que nos quieran hacer culpables a los ciudadanos de a pie de un problema que está generado por las grandes empresas y por los millonarios, que, a la vez, no les importa una mierda tirar de jet privado si les conviene.

Sabiendo que una persona no consume en huella de carbono ni de lejos lo que un jet privado en un solo vuelo, les digo a los políticos: "metanse sus impuestos extra por donde amargan los pepinos! hipócritas!".
0 K 11

menéame