España, Italia, Grecia y Chipre afrontan una presión migratoria "desproporcionada", según la UE

España, Italia, Grecia y Chipre son considerados como países "bajo presión migratoria" por la Comisión Europea, lo que allana el camino a la reubicación de solicitantes de asilo en otros Estados miembros de la UE. Pero Polonia, Hungría y Eslovaquia se niegan a contribuir.

#1 Alcalino
Si, pero Polonia Hungria y Eslovaquia bien que se acuerdan de que todos los miembros de la OTAN tienen que poner el 5% para defenderlos a ellos de Rusia.
satchafunkilus #3 satchafunkilus
#1 si, se niegan a colaborar pero luego bien que lloraba y ponen la mano cuando ellos tienen problemas.
#4 Kikoncito
Que se les expulse son una mierda de economías y no aportan nada. Lo bloquean todos, son perros de USA ya nos quitamos al caniche mayor que era UK
aupaatu #2 aupaatu *
Siguen con su política de buenos y malos en sus fronteras con Rusia mientras Israel y EEUU con sus primaveras árabes en los países no teocráticos ni islamistas levan provocando oleadas de refugiados que huyen de los países liberados y arrasados hacia Europa.
Pero el problema es el colonialismo Ruso.
Y mientras Israel y EEUU sirguen siendo nuestro referente y nuestros aliados.
Y esto en la época que más información está al alcance de la información.
aupaatu #5 aupaatu *
#2 Población y sus políticos.
menéame