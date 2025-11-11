España, Italia, Grecia y Chipre son considerados como países "bajo presión migratoria" por la Comisión Europea, lo que allana el camino a la reubicación de solicitantes de asilo en otros Estados miembros de la UE. Pero Polonia, Hungría y Eslovaquia se niegan a contribuir.
| etiquetas: españa , migracion , informe , comision europea , union europea , ayudas
Pero el problema es el colonialismo Ruso.
Y mientras Israel y EEUU sirguen siendo nuestro referente y nuestros aliados.
Y esto en la época que más información está al alcance de la información.